Тимъти Далтън - „по-мрачният, суров и автентичен" Джеймс Бонд, отбелязва 80-годишнината си

Уелският актьор Тимъти Далтън, известен като един от изпълнителите на ролята на Джеймс Бонд на големия екран, и утвърдено име в киното и театъра, днес навършва 80 години, съобщава БТА.

С над пет десетилетия на сцената и екрана, Далтън остава пример за актьор, съчетаващ класическа театрална школа и съвременно екранно присъствие.

Роден на 21 март 1946 г. в Колуин Бей, Уелс, Тимъти Далтън израства в семейство с различен културен произход - баща му е англичанин, а майка му е американка.

По време на ученическите си години той участва в няколко сценични и театрални постановки, включително „Макбет", за която се смята, че го е вдъхновила да избере актьорството за своя професия, според специализирания сайт mi6-hq.

„Шекспир те учи на дисциплина, въображение и уважение към думите", ще каже по-късно той в интервю за в. „Дейли телеграф".

След гимназията Далтън е приет в престижната Кралска академия за драматични изкуства в Лондон. Той така и не завършва обучението си и открито признава, че според него то не може да замести интуицията или опита, когато става дума за актьорско майсторство.

Тимъти Далтън започва професионалната си актьорска кариера на турне с Националния младежки театър. Чрез работата си в театъра той започва да разширява репертоара си от роли и да развива таланта си като актьор.

Благодарение на внимателния подбор на всяка роля и постоянната си решимост да дава най-доброто от себе си във всяка задача, с която се заема, Далтън започва да си изгражда име в бранша.

През 1968 г. той прави своя пробив в киното с отличената с „Оскар" драма „Лъвът през зимата". Филмът с участието на големите Катрин Хепбърн и Питър О'Тул бележи пробива и на друг уелски актьор - Антъни Хопкинс.

През същата година продуцентите Албърт Р. Броколи и Хари Салцман за първи се обръщат към Далтън с предложение да участва в най-новия им филм за Бонд - „В тайна служба на Нейно Величество". Актьорът отхвърли офертата, тъй като смята, че е твърде млад, за да пресъздаде точно образа на британски шпионин. Въпреки това той оставя силно впечатление у Броколи, който се зарича, че следващия път няма да приеме отказ.

След този обещаващ дебют в киното Тимъти Далтън се завръща към театралната сцена и не се появява на големия екран до 1970 г. с роля в историческата драма „Кромуел".

Далтън е представен пред света като новия Джеймс Бонд на 7 август 1986 г. Актьорът изиграва агент 007 в два филма - „Живите светлини" (1987) и „Упълномощен да убива" (1989), в които представя по-автентична версия на героя, създаден от Иън Флеминг.

„Бонд не е супергерой. Той е човек, който върши опасна работа и плаща цена за това", казва Далтън в интервю за Би Би Си.

Като почитател на литературния герой, който често е забелязван да препрочита и да се позовава на романите на снимачната площадка, Далтън решава да подходи към ролята и да я изиграе по-вярно спрямо оригиналния персонаж, описан от Иън Флеминг.

„Исках да го върна към корените му - към човека от книгите", споделя актьорът пред в. „Гардиън".

Дезмънд Левелин, който играе в 17 филма от поредицата за Бонд и си е партнирал с петима от шестимата актьори, изиграли агент 007 - Шон Конъри, Джордж Лейзънби, Роджър Мур, Тимъти Далтън и Пиърс Броснан, казва, че никой друг не е бил толкова близо до оригинала, колкото Далтън.

Неговото по-студено и сурово превъплъщение в образа на Джеймс Бонд се счита за най-близко до персонажа на Флеминг и от много фенове на поредицата. То обаче е посрещнато с противоречиви реакции от широката публика след дванадесетте години на много по-лежерната интерпретация на Роджър Мур.

В интервю за в. „Дейли телеграф" Далтън казва: „Най-интересното в Бонд е неговата уязвимост, не неговите джаджи".

Филмите за Джеймс Бонд с Тимъти Далтън са критикувани за относителната липса на хумор в тях. Сериозността в подхода на Далтън се проявява не само в превъплъщението му, но и в това, че сам изпълнява по-голямата част от каскадите в екшън сцените.

Режисьорът Джон Глен коментира: „Тим е много убедителен Джеймс Бонд. Когато държи пистолет в ръка, човек вярва, че наистина би могъл да убие някого. Не мисля, че това някога е било така с Роджър Мур".

Някои съвременни критици сравняват Далтън с Даниъл Крейг, който изигра агент 007 в последните излезли на екран пет филма от поредицата.

През 2006 г. Гладис Фуше от в. „Гардиън" пише: "Докато Конъри беше готин, а Броснан - блестящ, само Далтън можеше да покаже тъмната страна на безстрашния агент на Иън Флеминг. Продуцентите искаха Бонд да бъде по-близък до оригиналния герой на писателя. Искаха той да бъде по-суров, по-мрачен и по-малко шегаджия".

Самият Тимъти Далтън е казвал, че продукциите за Бонд с Даниъл Крейг в главната роля са „правдоподобни" по начина, по който той е искал да бъдат неговите собствени филми.

Въпреки разочароващите приходи и сериозния недостиг на реклама за „Упълномощен да убива", Далтън има намерение да участва в трети филм за Бонд, тъй като договорът му за ролята е валиден до началото на 90-те години. След като съдебни спорове забавят седемнадесетия филм от поредицата, Далтън се оттегля от ролята в прессъобщение, публикувано във „Варайъти" на 12 април 1994 г.

През същата година той се превъплъщава в образа на Рет Бътлър в минисериала „Скарлет" - продължение на „Отнесени от вихъра".

След като така и не играе агент 007 за трети път, Тимъти Далтън се завръща към театъра, който според него остава най-чистата форма на актьорско изкуство.

„Театърът е мястото, където актьорът наистина живее - там няма втори дубъл", казва той за Би Би Си.

Според анализаторите Далтън ще остане в историята на киното като актьор, предложил по-мрачен и психологически реалистичен прочит на Джеймс Бонд - подход, който години по-късно се утвърждава в съвременните филмови интерпретации на героя.

„Ричард Бъртън беше уелсец, Том Джоунс е уелсец, а ние, уелсците, обичаме да мислим за себе си като за герои - на екрана и извън него!", казва Тимъти Далтън.