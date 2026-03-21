ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цените на горивата у нас продължават да се покачва...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22515415 www.24chasa.bg

Сандра Бълок: Отказвах роли, защото не вярвах в себе си

2024
Сандра Бълок СНИМКА: инстаграм/sandrabullockco

Сандра Бълок открито е поставяла под съмнение собствените си актьорски способности в началото на кариерата си, признавайки, че е отказвала роли, които е смятала, че не може да изиграе добре.

За разлика от някои актьори, които изграждат образ на самоуверени звезди, в Холивуд често по-добре се приема сдържаността. Именно в тази категория попада Бълок, която винаги е демонстрирала по-скромно отношение към таланта си.

На пресконференция през 1997 г. тя заявява: „Само защото филмите ти печелят пари, хората решават, че можеш да играеш".

Актрисата разкрива, че съзнателно е отказвала силни роли, защото не се е чувствала подготвена за тях. „Знаех, че не мога да ги изиграя дори след милион години", казва тя, като допълва, че предпочита ролята да отиде при по-подходящ актьор, вместо да рискува да развали добър сценарий.

Подобна позиция е рядкост, особено в етап, когато кариерата ѝ все още се развива и подобни решения носят риск. По това време тя все още не е постигнала големите си комерсиални успехи и не е утвърдена като водеща комедийна актриса.

В края на 90-те Бълок е позната най-вече с екшъни и драми, но в следващото десетилетие се утвърждава като една от най-силните комедийни актриси на своето поколение с филми като „Мис Таен агент" и „Предложението".

По-късната ѝ награда „Оскар" за „Сляпата страна" по-скоро отразява вкусовете на Академията към драматични роли, отколкото реалния обхват на таланта ѝ. Днес актьорските ѝ качества вече не подлежат на съмнение, независимо от собствената ѝ самокритичност, съобщи БГНЕС.

Сандра Бълок СНИМКА: инстаграм/sandrabullockco

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

