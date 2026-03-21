Пуснаха кадри от ареста на Джъстин Тимбърлейк (Видео)

Появи се видео с ареста на Джъстин Тимбърлейк през 2024г. , когато полицията го задържа за шофиране в нетрезво състояние.

Кадрите показват как световната поп звезда трудно изпълнява полицейските тестове за трезвост – върви по права линия, залита и се опитва да запази равновесие на един крак, съобщи "Фокс нюз".

В един момент той признава: „Тези тестове са наистина трудни."

На задната седалка на полицейската кола той пита: "Защо ме арестувате?" Вече в полицейското управление, когато Тимбърлейк е уведомен, че ще бъде задържан за една нощ, той казва: "Ще съм тук цяла нощ? Вие сте луди, момчета." Той моли полицая да остави светлината в килията включена, когато затворят вратата. Адвокатите на Тимбърлейк бяха завели дело, за да попречат на публикуването на видеото

Инцидентът се разиграва в луксозния район Хамптънс, Ню Йорк, след като полицията го спира заради нарушение – преминаване на знак „СТОП" и неадекватно поведение на пътя. Според униформените, певецът е излязъл от лентата си и е миришел на алкохол.