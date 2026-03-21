Министърът на културата: В бюджета за 2026 г. ще заложим ремонта на Русенската опера

Министърът на културата маестро Найден Тодоров снимка: Виктория Вучева

Изчакаме да започне да се прави бюджетът за 2026 г. и ще заложим средства за Русенската опера. Отпуснахме средства за ремонта и през 2024 г., когато бях в Министерството на културата, но тогава заради проблем с поръчката те бяха върнати. Това каза в Русе служебният министър на културата Найден Тодоров за належащия ремонт на сградата на Операта в крайдунавския град след пожара на покрива ѝ през лятото на 2020 г.

„Министерството винаги ще бъде насреща. Дори аз да не съм там, институцията ще продължи да подпомага Русенската опера, тъй като тя е емблематична за България", подчерта Тодоров.

Той отчете, че основният проблем не произтича толкова от самия пожар, колкото от щетите, нанесени при потушаването му. В момента покривът е възстановен, но предстоят важни дейности, свързани със сценичната техника, осветлението и други елементи на инфраструктурата, отбеляза още Тодоров, цитирани от БТА.

Той посочи, че към 2024 г. необходимите средства са варирали около шест милиона лева, но към момента няма окончателна яснота за точния размер на финансирането. Предстои да се уточнят параметрите, като самата обществена поръчка ще бъде обявена от екипа на операта. Министерството на културата ще положи усилия да осигури необходимите средства за възстановяването, увери още служебният министър.

Той е в Русе за концерта със Софийската филхармония и перкусионистката Виви Василева тази вечер в Доходното здание в крайдунавския град. Събитието е част от 65-ото издание на международния фестивал „Мартенски музикални дни".

