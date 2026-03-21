Изложба на Джони Деп се открива днес в малкия германски град Емендинген

Не Берлин, не Мюнхен или Франкфурт, а малък град в югозападния регион Брайзгау ще бъде домакин на премиерата на изложбата на филмовата звезда Джони Деп в Германия, пише ДПА.

Художествената галерия Queens Kunstgalerien в Емендинген спечели право да изложи творбите на звездата от „Карибски пирати". Експозицията започва днес и ще продължи до 12 април.

Пътят за постигане на целта не е бил лесен, казва управляващият директор на галерията Тед Бауер.

„Не е като да се обадиш по телефона и да попиташ дали можеш да организираш изложба", казва той, добавяйки, че е работил по проекта четири години.

Благодарение на добрите международни контакти, е успял да се свърже с мениджмънта на Деп и да се наложи над няколко други кандидати.

Никога досега не е имало такъв наплив за изложба, казва Бауер. Тя включва 13 лимитирани творби и някои уникални произведения. Ще бъдат изложени автопортрети и портрети на партньори на Деп като Лиз Тейлър, Ал Пачино и Кийт Ричардс.

Тъй като някои от творбите са продадени дни преди откриването, са били изпратени допълнителни произведения на галерията, добавя Бауер.

Джони Деп няма да присъства на изложбата, като негови творби ще бъдат показани и на други места.

С Джони Деп е подписан дългосрочен договор и компанията на Бауер ще го представлява в немскоговорящия регион, пише БТА.

По този начин Емендинген се присъединява към знаменит списък - първите творби на Деп са изложени през 2022 г., като следват изложби в Ню Йорк, Лондон и Токио, пише ДПА.