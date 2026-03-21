Холивудските звезди за приятеля си Чък Норис: Пази се зъл свят, мощен ангел е на портата!

Смъртта на шесткратния носител на черен колан Чък Норис шокира колегите му в Холивуд, които по свой начин избраха да се сбогуват с него.

„Беше прекрасно да работя с Чък - отбеляза в социалните мрежи Силвестър Сталоун. - Той беше истински американец във всеки смисъл на думата. Прекрасен човек и съболезнования за прекрасното му семейство."

Арнолд Шварценегер определи Норис като „икона": „Благодарен съм за възможността да работя с него през годините. Заедно популяризирахме фитнеса, снимахме заедно... Той беше наистина страхотен човек, както в реалния живот, така и в Холивуд. Легендата му ще живее вечно. Мислите ми са със семейството му."

Подобен респект към Чък Норис изпитва и Долф Лундгрен, който посочва, че той е роден шампион.

"Винаги съм го гледал като пример за подражание, още откакто започнах да практикувам бойни изкуства като млад мъж и се занимавах с филми - спомня си Лундгрен. - Той притежаваше уважението, смирението и силата, необходими, за да бъдеш истински мъж. Ще ни липсваш, приятелю."

Жан-Клод Ван Дам натъжен си припомни, че му се е възхищавал още от дете: „Изказвам най-дълбоките си съболезнования за кончината на моя приятел Чък Норис. Познавах го от малък и винаги съм го уважавал като личност. Мислите и молитвите ми са със семейството му. Той никога няма да бъде забравен."

„Моля се за Джина, Арън - съпругата и братът на Норис и семейството му - написа в мрежите Лоренцо Ламас. - Пази се, зъл свят, мощен ангел е на портата. Чък Норис не само получи крила, но сега ще се разплати с теб!".

Според легендарния "Херкулес" - Кевин Сорбо с Чък Норис си е отишла легендата на една епоха: „Когато чух за смъртта на Чък Норис, сърцето ми се разби. Добър човек, прекрасен приятел. Почивай в мир."

Писателят Стивън Кинг също се оказа от приятелите му, които скърбят: „Сериозно, мисля, че беше страхотен. „Тиха ярост" уплаши синовете ми... и мен."

Междувременно фенове на Чък Норис заливат интернет с мемета, че всъщност той изобщо не е починал. Само е отишъл да се бори със смъртта", тъй като „Бог го нае за бодигард".