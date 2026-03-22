Актрисата Рийз Уидърспун, която мечтае да е просто турист, днес става на 50 години

Американската актриса Рийз Уидърспун, която признава, че е свръхактивна и енергична като „катерица, пила кафе", днес става на 50 години. Само бегъл поглед към дългия списък с постиженията ѝ обаче показва, че такава енергия наистина е необходима, пише „Харпърс базар". Тя има над 60 роли, сред които е изградила и култовите образи на Ел Уудс в „Професия блондинка" и Трейси Флик в „Съперници", както и донеслото ѝ наградата „Оскар" превъплъщение в Джун Картър Кеш във филма „Да преминеш границата", предава БТА.

Лора Джийн Рийз Уидърспун е родена е на 22 март 1976 г. в Ню Орлиънс, щата Луизиана. Баща ѝ е работил в американската армия като военен хирург, а майка ѝ е професор по медицина. Рийз има и по-голям брат - Джон младши.

Уидърспун израства в Нашвил, щата Тенеси. Когато е на 7 години, е избрана за модел в телевизионни реклами, което я мотивира да взима уроци по актьорско майсторство.

Уидърспун се записва в Станфордския университет със специалност английска литература, но напуска преди да завърши обучението си през 1996 г., за да се отдаде на актьорска кариера. Уидърспун има три деца – Ава, на 26 години, и Дийкън (22) от бившия си съпруг Райън Филип, както и син Тенеси, на 12 години, от втория си мъж Джим Тот.

Първият филм на Уидърспун е „Човекът от Луната" през 1991 г., когато е само на 16 години, но печели вниманието на критиците.

За филмите „Съперници" (1999) и „Професия блондинка" (2001), Уидърспун има номинации „Златен глобус" за най-добра актриса в мюзикъл или комедия. За „Да преминеш границата" (2005) освен „Оскар" тя има и награда на БАФТА за най-добра актриса в главна роля, както и „Златен глобус". За филма „Моето приключение в дивото" (2014) Уидърспун е удостоена с награда БАФТА за най-добра актриса в главна роля и има номинация за „Оскар".

„Да преминеш границата" е биографичен филм, който описва живота и възхода на американската кънтри легенда Джони Кеш. Уидърспун се преобразява в Джун Картър Кеш – голямата любов на изпълнителя, който в лентата е изигран от Хоакин Финикс.

Освен актьорска кариера, днес Уидърспун има десетки продуцентски проекти, повечето от които чрез компанията Hello Sunshine, която съосновава през 2016 г. Сред тях е и популярният сериал на HBO „Големите малки лъжи", отличен с осем награди „Еми", пише „Харпърс базар". Тя ръководи и влиятелен книжен клуб, като част от избраните книги стават бестселъри на „Ню Йорк таймс".

Самата Уидърспун също е писател, романът „Изчезнал без сбогом" (Gone Before Goodbye), написан в съавторство с Харлан Коубън, излезе през октомври 2025 г. и вече е и на българския пазар.

„Това преживяване ме кара още повече да оценя колко усилено работят писателите и колко проучвания правят, за да създадат своите герои," казва тя.

Ако трябва да избере една книга, която да отнесе на самотен остров, Уидърспун посочва „Прокълната земя" от Клеър Лесли Хол, която е преведена и на български език. „Прекрасна любовна история, написана много красиво и стегнато, с език, който предизвиква дълбоки чувства за това какво означава да си жив и да обичаш", описва романа Уидърспун.

Това е част от критериите ѝ при избора на книги. „Обичам книги, които ме отвеждат на места, на които никога не съм била," казва тя. „Да изследваш култури и начин на живот е начин да се развиваш, без дори да пътуваш", добавя актрисата.

Неизчерпаемата ѝ енергия я води до основаването и на собствена лайфстайл марка, наречена Draper James, която включва облекло и продукти за дома.

През последното десетилетие Уидърспун се превръща в своеобразен защитник на промяната на утвърдените холивудски системи, които са изключвали и експлоатирали жените, пише „Харпърс базар". „Hello Sunshine бе създадена с идеята, че медиите са доминирани главно от мъжки гласове и перспективи, затова да създаваш възможности, при които жените разказват своите истории със собствените си думи, дава по-добра перспектива за човешкия опит," обяснява тя. „Мисля си за ограниченията в изразяването, които майка ми или баба ми са имали по онова време, защото жените бяха толкова потиснати. Днес е ново време, нова ера за жените да бъдат успешни и да се развиват, и аз се радвам да бъда ракетното гориво, от което се нуждаят."

След години на съчетаване на книги, телевизия и филми, актрисата от телевизионния сериал The Morning Show и майка на три деца е готова за малко време за себе си. Партньорството ѝ с финансовата компания Wells Fargo ѝ дава възможност да пътува до Париж, където освен че снима реклама, режисирана от новозеландеца Тайка Уайтити, иска и да бъде просто турист, пише „Ю Ес Ей тудей".

„Работила съм доста в Париж, но не съм имала много възможности само да му се насладя като турист," казва тя.

„Искам да почувствам, че най-накрая имам малко време за себе си. Време е да изследвам части от света, които не съм виждала, защото съм била заета с работа или с отглеждането на децата", казва Уидърспун.