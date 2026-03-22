Кои инфлуенсъри избягаха и кои останаха в Дубай

Откакто през февруари избухна войната между САЩ и Израел срещу Иран, инфлуенсърите и звездите от риалити предавания използват своите платформи, за да уверят за безопасността в Дубай, докато регионът продължава да потъва в хаос.

Когато започнаха бомбардировките, властите в ОАЕ изпратиха есемеси до стотици хиляди европейци, предупреждавайки ги строго, че никой не трябва да публикува нищо за терора, който се изсипва върху тях от небето. Нищо, което да доведе до паника сред хората.

Именно заради това е трудно да се разбере как точно се чувстват стотиците инфлуенсъри, които живеят там, по отношение на продължаващия конфликт, но през последните седмици много от тях побързаха да напуснат емирството в опит да гарантират своята безопасност.

Дори след като заявиха, че се чувстват в безопасност, знаейки че правителството на Дубай прави всичко възможно, за да защити жителите, много от тях предпочетоха да се върнат във Великобритания, съобщава "Дейли мейл".

Макар някога знаменитостите да бяха привлечени от необлагаемите с данъци заплати и ниската престъпност, Дубай вече не е онова безопасно убежище, което някога беше.

Кейт и Рио Фердинанд

Рио Фердинанд и съпругата му Кейт се завърнаха в Обединеното кралство този месец, след като миналото лято се преместиха в Дубай.

Луиза Зисман

Бившата звезда от The Apprentice Луиза, която открито изразяваше подкрепата си за правителството на Дубай, разкри, че се е върнала във Великобритания.

Кейти Прайс и Ли Андрюс

Тази седмица Кейти отлетя за разкъсвания от войната Дубай, за да се събере отново със съпруга си Лий. Това се случи на фона на слухове, че на него му е забранено да напуска ОАЕ.

Лаура Андерсън

36-годишната Лаура сподели, че се моли за безопасно пътуване, след като е успяла да хване полет от Дубай за Единбург на фона на ескалиращия конфликт в Близкия изток.

Звездата от Love Island публикува пост в инстаграм по-рано този месец, в който разкри, че е успяла да намери полет от ОАЕ заедно с 2-годишната си дъщеря Бони.

Сам Гоуланд

По същото време като Лаура, Сам разкри, че е успял да хване полет от Дубай, след като преди това три пъти се е опитвал да напусне града.

При четвъртия си опит да избяга от града, 30-годишният Сам заяви, че е в първа класа на борда на полет на „Емирейтс" за Мавриций.

Петра Екълстоун

Въпреки че открито заявяваха, че се чувстват в безопасност в Дубай, Петра Екълстоун и съпругът ѝ Сам Палмър също напуснаха града със самолет в началото на този месец.

Светската дама, която е дъщеря на магната от Формула 1 Бърни Екълстоун, напусна града на 6 март с бизнес класа на търговски полет заедно със Сам и четирите си деца.

София Пескисолидо

28-годишната дъщеря на Карен Брейди, София, се премести в Дубай през 2021 г., където отглежда своето младо семейство заедно със съпруга си Франки Мейкин.

По време на престоя си в ОАЕ те станаха родители на двама сина. София и Франки разкриха през септември, че планират да продадат вилата си в Дубай, но изглежда, че това е само, за да направят място за новото попълнение в семейството.

Линдзи Лоън

След като увери своите последователи, че е в безопасност и се чувства добре в Дубай, Линдзи реши да се върне в САЩ миналата седмица.

39-годишната актриса – която наскоро се появи на корицата на Vogue Arabia беше забелязана в Ню Йорк заедно със съпруга си Бадер Шамас и сина им Луай, след като напусна ОАЕ.

На фона на конфликта в Близкия изток Линдзи публикува стори в инстаграм, в което просто написа: „Моля се за мир. Пазете се всички. Бог да ни благослови."

Тейлър Уорд

Пет дни след избухването на войната влиятелната фигура в социалните медии Тейлър бързо успокои своите последователи, че ракетните удари и камикадзе дроновете вече са в миналото.

Тя бързо се опита да убеди всички, че всичко е наред, но тази седмица Тейлър се превърна в поредната знаменитост, напуснала страната. Тя отлетя за Франция.

HSTikkyTokky

Известната звезда в социалните мрежи HSTikkyTokky настоя, че в Дубай всичко е наред, като заяви, че над града „няма бомби", часове след като поредната атака с дрон доведе до спиране на полетите на летището в Дубай.

24-годишният Харисън Съливан, по-известен като HSTikkyTokky, публикува тази седмица видео в социалните мрежи, в което насърчава последователите си да отидат там, "защото Дубай е най-добрият град в света".

Джамелия

Британската певица Джамелия се премести в Дубай заедно с дъщерите си през март 2024 г., за да започне нов етап и да се посвети на семейния живот.

Семейството искаше да започне на чисто, след като Джамелия остана сама да отглежда децата си, след като бившият ѝ партньор я напусна през 2022 г.

Говорейки по-рано за преместването, тя каза: „От три години съм сама. И дори няма да говоря за него, защото той вече няма значение. Останахме само аз и четирите момичета."

Арабела Чи

Арабела продължава да живее нормално в Дубай въпреки съобщенията за нарастваща паника сред другите чужденци, които бързат да напуснат държавата от Персийския залив.

35-годишната бивша звезда от Love Island се премести в ОАЕ миналата година.

Амир Хан

Боксьорът Амир се премести в Дубай през 2022 г. след ужасяващ въоръжен грабеж, който го принуди да се страхува да остане във Великобритания.

Звездата от шоуто I'm A Celeb стана жертва на грабеж заради часовника си Franck Muller Vanguard Chronograph на стойност 72 000 лири, докато вечеряше със съпругата си Фарял Макдум и приятеля си Омар Халид в ресторанта Sahara Grill в Лейтън, източен Лондон.

Амир не е коментирал публично настоящата криза в Близкия изток.

Кейди Макдермот

Звездата от Love Island Кейди се премести в Дубай миналата година и редовно споделя снимки от живота си в чужбина.

Макар че последните ѝ снимки не подсказват за някакъв дискомфорт, тя все пак засегна темата в публикация, в която осъди онези, които са изоставили домашните си любимци, докато бягаха от Дубай.

В пост в инстаграм по-рано този месец Кейди сподели: „Хората, които бягат от Дубай след последните удари с дронове и ракети, изоставят домашните си любимци."

„Приютите за животни и ветеринарите споделят, че са засипани с молби за евтаназия на здрави котки и кучета, защото собствениците не могат да ги вземат със себе си, когато заминават! Аз наистина бих останала дори в зона на военни действия, само за да бъда с кучетата си. Хората ме вбесяват!".

Звездата от риалити шоуто разкри по-рано, че е похарчила над 3000 лири, за да превози кучето си в бизнес класа заедно с нея до Дубай.

Хофит Голан

Израелската светска личност Хофит Голан се премести в Дубай през декември и разказа, че е била ужасена и се е скрила в банята си, когато избухна войната и тя стана свидетел на това как иранска ракета удари известния хотел „Палм Джумейра" в Дубай.

Хофит си спомня: „Чух силни експлозии и си помислих: „Не мога да повярвам, че съм в най-безопасния град на света и не мога да повярвам, че това се случва".