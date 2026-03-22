ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лео Меси вкара гол №901

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22521606 www.24chasa.bg

Мартеница за европейски шампион, легенда на “Ливърпул” с “24 часа”

Леонардо Бонучи

Европейският шампион Леонардо Бонучи почете българския обичай за закичване с мартеници.

Това стана благодарение на финансиста Кирил Евтимов, който се засече с италианеца на мача реванш от 1/8-финалите на Шампионската лига между “Тотнъм” и “Атлетико” в Лондон.

Мадричани загубиха с 2:3 гостуването си на “шпорите”, но се класираха за следващата фаза благодарение на разгромния си успех с 4:0 в първата среща.

Нашенецът е използвал случая, за да подари мартеница на легендарния бранител на “Ювентус” и “скуадра адзура”.

“Леонардо се зарадва на мартеницата, аз му пожелах да му донесе късмет в предстоящите баражи на Италия за класиране на световното първенство”, споделя Евтимов.

Рони Розентал
Той се видя и с друг легендарен футболист. Става въпрос за игралия в “Ливърпул” и “Тотнъм” Рони Розентал. Израелската футболна икона е добре познат у нас. Той имаше огромна заслуга за победата на Израел над Франция с 3:2 в Париж през октомври 1993 г., мач, който даде шанс на нашите да играят за визите за САЩ '94 месец по-късно.

Розентал изпрати специални поздрави на своя приятел Емил Велев-Кокала и Красимир Балъков.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

