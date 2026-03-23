"В лунната стая" различна куклена сцена с намигване към Валери Петров и копчета за... сън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Младежкият театър отвори пространство за деца, в което плуват истински риби, има механични дървени кукли, и за 72 часа показа какво се случва зад и на сцената

Кой помни третокласничката Роси, която не обича да свири на пиано и вечер, докато чака своята майка, се появяват Странният човек и лунните лъчи? От валс до рок, от Европа до Африка - всичко това се случва в "В лунната стая"- разказ със стихове на Валери Петров. Това е и името на ново пространство за деца, изградено с намигване към големия поет.

Сцената за куклени спектакли "В лунната стая" е част от Младежкия театър "Николай Бинев" в София, но има отделен вход. Стените във фоайето са изрисувани.

И всичко вътре е различно - убедиха се родители и деца, които влизаха по червен килим в чест на откриването на театъра.

В петък, събота и неделя възрастните си спомниха, а малките откриха в чекмеджетата на дървените скринове копчета за... сън. Нещо като подарък от Валери Петров.

От тавана на новото пространство висят онези стари дървени кукли, които механично се "движат" с конци, дървени самолети и вертолети от "Малкият принц". Във фоайето плуват 200 истински риби в аквариум, пълен с над 500 литра вода.

72 часа всеки можеше да влезе, види и пипне всичко пред и зад кулисите - гримьорните, които носят имена на персонажи на Валери Петров, режисьорския стол, сцената...

Салонът има 65 места със седалки, които се сгъват на две, за да наблюдават хлапетата спектакъла от по-високо и да слагат крачетата си на специални поставки. Огромен аквариум посреща малките зрители. СНИМКИ: ГЕРГАНА ДАМЯНОВА

Стените във фоайето са изрисувани от Люба Халева. Добавени са и стихове на Валери Петров, както и негов портрет, дело на Капка Кънева.

Сцената "В лунната стая" бе открита в събота, 21 март, когато освен първият ден на пролетта е и Международният ден на кукления театър. В неделя вечерта зрителите гледаха "Малката Баба Яга" на режисьора Александър Йорданов, номиниран за "Икар" . А първите спектакли на новата сцена от април са "Червената шапчица", "Трите прасенца", "Гъбарко" и "Тигърчето Спас".