Ще оцелее ли бракът на дъщерята на принц Андрю с красивия италиански предприемач

Горещият въпрос в Лондон е дали ще оцелее бракът на дъщерята на принц Андрю - принцеса Беатрис с италианския предприемач и милионер Едоардо Мапели Моци.

Той е единствен син на Алекс Мапели-Моци, чиято фамилия през 1913 г. получават титлата граф на Кралство Италия от крал Виктор Емануил III.

Едо, както го наричат медиите на Острова, и Беатрис тези дни бяха засечени да вечерят с техни приятели в Лондон, но медиите все по-често съобщават, че бракът им е под въпрос заради скандалните връзки на баща й с педофила Джефри Епстийн.

Въпреки че Беатрис и Едо са женени от 2019 г. и имат две малки деца, напоследък се появяват информации, че милионерът може да се дистанцира, за да спаси своята бизнес империя.