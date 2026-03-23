Джесика Бийл е разочарована, че мъжът й Джъстин Тимбърлейк е шофирал пиян

Актрисата Джесика Бийл, станала звезда след тв шоуто „Седмото небе", филми като „Илюзионистът", "Блейд", „Златото на Ули", „У дома за Коледа", „Непристойно поведение" подкрепя съпруга си Джъстин Тимбърлейк, заловен да шофира в нетрезво състояние, но "не е доволна" от ситуацията. Това съобщава "Пийпъл" след публикуването на скандалното видео, в което попзвездата обяснява кой е на полицията.

Докато му правят тестове, той казва: „Това са, да речем, трудни изпитания", а в друг момент, когато полицията му светна с лампа в очите, той отбелязва: „Сърцето ми бие учестено".

На въпроса дали дали посещава района, Тимбърлейк обяснява: „Да, на турне съм... на световно турне съм", а когато служителят иска подробности, той уточнява: „Трудно е да се обясни... Аз съм Джъстин Тимбърлейк."