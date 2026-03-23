Новаторската книга в психологията „Хипeрсъзнание" с премиера в Русенския университет

В Русенския университет, където вече десетилетия наред се коват иновации, тези дни бе премиерата на една също толкова иновативна книга, изпъстрената с работещи новаторски идеи в психологията - „Хиперсъзнание".

Тя бе представена от проф. Моника Балаян, която е съавтор на бестселъра заедно с научния журналист Петя Минкова.

„„Хиперсъзнание" представя революционни техники и идеи, базирани на научни изследвания, свързани с развитието на съзнанието, личностната трансформация и възможностите на човешкия ум – отбелязват от университета. - В нея се разглеждат методи за по-дълбоко разбиране на вътрешния потенциал на човека и начините за неговото развитие." Моника Балаян представи техниките в книгата "Хиперсъзнание" в Русенския университет. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Всъщност именно възможността човек сам да си помогне по скоростен и надежден начин превърна книгата в своеобразен катализатор на идеи, приковавайки вниманието не само на научната общност, а и на широката публика.

Премиерата бе организирана от Русенския университет и „Сороптимист Интернешънъл Клуб Русе".

На представянето на „Хиперсъзнание", издадена от КК „Труд", присъстваха зам.-ректорът по международното сътрудничество доц. д-р Галина Иванова, директорът на университетската библиотека д-р Виктория Иванова, старши преподавателят и гуверньор на „Сороптимист Интернешънъл Русе", както и председателят му Светла Великова, д-р Бохос Гарджарян, председател на Арменския благотворителен съюз в града, много изследователи, учени и студенти.

По време на събитието Моника Балаян разказа за пътя на своите изследвания - от България до библиотеката на Конгреса на САЩ, както и за вдъхновението, родило създаването на книгата. Проф. Балаян демонстрира и много интересни техники за самостоятелна работа, които не само понижават стреса, а и подобряват тонуса и психичното състояние.

На събитието присъстваха и хора от арменската общност, заинтригувани не само от иновативните идеи. Но също и от факта, че книгата умело съчетава знанията, пазени в хранилището за древни ръкописи в Матенадаран в Ереван и съвременните научни методи в психологията. Най-вече чрез осигуряването на индивидуални ключове към подсъзнанието, които са в основата на устойчивите промени и личностното саморазвитие.

В знак на благодарност Моника Балаян получи от д-р Гарджарян книгата на Хачик Лебикян "Арменската общност в Русе oт XVII век до 2022 г.", а тя му обеща при следващото й гостуване да се срещне и с арменската общност.

Пред залата с будни умове тя сподели, че „Хиперсъзнание" е за тези, които са се убедили, че старите методи не работят. За тези, които търсят нещо ново и революционно, тъй като книгата съдържа иновативни техники и конкретни практики, с които всеки сам може да препрограмира подсъзнанието. Всъщност тя е за всички, които искат да впрегнат тази стихия - неосъзнатата сфера да работи за тях, а не срещу тях. Нещо повече, с книгата всеки сам може да си направи точен анализ кои програми в подсъзнанието му го блокират – при някои това могат да са неоправдани страхове, при други мързел, при трети преяждане, натрапчиви мисли, хаос в личния живот и др. В „Хиперсъзнание" са описани не само иновативните техники как всеки сам може да изчисти своя личен „вирусен софтуер", а и да види резултатите на хората, които вече са преминали тази програма. Премиерата на "Хиперсъзнание" бе в библиотеката на Русенския университет. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

Един от големите приноси на книгата е, че с нея всеки ще разбере кои са кодовете към подсъзнанието му, как да общува на неговия език, как да „улавя" точните отговори, да стартира мозъчните вълни на хиперсъзнанието и да програмира личния си успех. А за всеки човек той е различен – за някои може да е шеметна кариера, за други създаване на семейство, за трети - повече свободно време и по-качествен живот.

Книгата се забира не само на древни знания, тъй като Моника Балаян е изследовател в Матенадаран, а и на нейни изследвания с учени от Института по физиология „Орбели" в Армения.

Заради изключителните си професионални постижения през 2025 г. тя бе включена в престижния регистър „Marquis Who's Who". Месеци преди това тя бе удостоена със званието член на Кралското дружество на изкуствата (FRSA).

Тя е член на Американската психологическа асоциация, Международната асоциация по приложна психология и Европейското дружество на учителите в гимназията. Заедно с това е лектор на безплатни семинари за пациенти с рак, подкрепя деца и семейства в неравностойно положение и редовно провежда благотворителни лекции.

Другият съавтор на книгата Петя Минкова е журналист с 30 годишен стаж, автор на 4 книги. Петя Минкова До 2022 г. е зам. главен редактор на вестник „168 часа", от 2023 г. е част от проекта „24 часа - 168 истории", а от 2018 г. е зам. главен редактор на списание „Космос", където работи с едни от най-изявените учени в света, сред които най-цитирани физик в света проф. Джон Елис, световноизвестния палеонтолог и консултант на „Джурасик парк" проф. Стийв Брусати, създателите на кораба „Орион", който ще отведе хората на Луната както и учените, провели мисията на НАСА OSIRIS-ReX, взела проба от астероид и много други.

Петя Минкова е член е на Европейската федерация за научна журналистика и на Асоциацията на британските научни писатели.

