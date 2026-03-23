Нова пролет, нова енергия, нови модни тенденции

След дългата зима най-после настъпва моментът да се измъкнем от студа и да освободим натрупаната до краен предел енергия, съобщава КМГ. Това е и идеалното време да обновим гардероба си за новия сезон. Ако се вгледате внимателно ще забележите, че хората с най-добър усет за стил сякаш по едно и също време са избрали една и съща пролетна отправна точка – обличат спортни дрехи, излизат от фитнеса и разнасят лекотата и жизнеността из всеки ъгъл на града.

Пролетта е сезонът, когато тялото най-силно копнее да се раздвижи. След като свалим тежките зимни дрехи и ги заменим с леки екипи, идва онова нетърпеливо желание да направим първата крачка и да поемем дълбоко въздух. Да тичаш навън сред пролетното слънце и разцъфналите цветя е може би най-добрият начин бързо да усетиш, че пролетта е вече тук.

В ежедневието спортните елементи могат да се съчетават с почти всеки стил и винаги носят ново усещане. Особено когато се добавят по-женствени детайли – като къса пола или обувки на висок ток. Така цялостната визия става по-жива и динамична. През последните години изключително популярни са функционалните якета – те перфектно показват колко универсални могат да бъдат спортните дрехи. Независимо от времето или от това какво носите отдолу, едно такова яке винаги е сигурен избор за излизане.

Друг моден елемент този сезон също се изяви като изключително популярен – животинските принтове. Казват, че животът е като необятна природа, затова защо да не се обличаме малко по-разчупено и диво? Дори когато се движим сред бетон и небостъргачи, можем да си представим, че се разхождаме из джунглата. Колкото по-изразителен е даден моден елемент, толкова по-добре се съчетава с простички дрехи. В ежедневието най-доброто решение често е денимът. Свободните дънки и ризи правят животинските мотиви по-достъпни и непринудени. Освен класическия леопардов принт, шарки като кравешкия също могат да съчетаят дивост и елегантност.

В пролетта, когато всичко се събужда за нов живот, няма нищо по-вдъхновяващо от един ярък цвят, който моментално повдига настроението. Червеното, например, се откроява сред черно, бяло и сиво като най-живия цветен акцент. В комбинация с черно създава силен визуален ефект. Може да бъде и в по-големи площи, с различни материи за по-богата текстура. Или просто малък червен детайл – простичко, но изключително стилно.

А тази пролет – готови ли сте да се впуснете в движение?