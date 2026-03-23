Парка за мечки в Белица отваря врати на 1 април

На Световния ден на мечката Парк за мечки – Белица, управляван съвместно от международната организация за защита на животните "Четири лапи" и Фондация „Бриджит Бардо", обяви датата, на която отново ще посреща посетители. Вратите на защитеното мечешко убежище ще отворят на 1 април. Посетителите ги очакват запознанства с нови мечешки обитатели от чужбина, както и нова информационна и изложбена зона, включваща първото по рода си VR преживяване – „Дом", съобщават от Парка за мечки.

През пролетния сезон от април до юни паркът ще работи от 12.00 до 18.00 часа. А през летните месеци - от 10.00 до 18.00 часа. Последната обиколка за деня започва в 17.00 часа.

След месеци на зимен сън в бърлогите си, обитателите на парка са започнали да излизат и да търсят храна. Основни продукти в менюто им са плодовете – като ябълки, домати, круши, сливи, грозде, дини, пъпеши и други сезонни – и зеленчуците – като краставици, маруля, моркови, както и риба и мед, пише БТА.

Между октомври и декември кафявите мечки изпадат в хибернация. През това време те се оттеглят в бърлогите си, след като предварително са натрупали запас от мазнини през топлите месеци. Всяка мечка е различна и има индивидуални нужди – някои изкопават бърлогите си сами, а други използват специално създадените от техните гледачи. Понякога се случва животните да напуснат бърлогата си, когато времето е по-топло, и да потърсят храна. Те похапват малко – най-много около три килограма – и след това заспиват отново. Понякога не всички обитатели на парка в Белица успяват да заспят зимен сън заради лошите условия, в които са били отглеждани преди.

Сред първите събудили се тази година са – Рику, Теди, Сейда, Веско и Ива. Мечките Йета, Мима, Маринка и Сузана все още не са напълно излезли от хибернация и ще останат необезпокоявани, докато официално не приключи зимният им сън. Предвид затоплящото се време, това се очаква да се случи съвсем скоро, преди отварянето на парка. Миналата година Мима бе най-сънливата мечка и спа цели 165 дни, отбелязват от парка.