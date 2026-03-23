Научнофантастичният филм „Проектът „Аве Мария“ оглави боксофис класацията на Северна Америка

Научнофантастичната лента с Райън Гослинг "Проектът „Аве Мария" дебютира на първо място в боксофис класацията на Северна Америка с приходи от 80,5 млн. щатски долара, като реализира общо 140,9 млн. в световен мащаб, предаде Асошиейтед прес.

Продукцията на „Амазон студиос" се превърна в най-успешния оригинален старт от години насам, сравним с филма „Опенхаймер". Историята за самотен астронавт със спасителна мисия към Слънцето печели добри отзиви и широка публика, особено сред по-младите зрители, а високият интерес към IMAX прожекциите загатва за възможен дълъг живот на филма по кината.

Анимационният филм „Хопъри", продукция на „Пиксар" и „Дисни", заема второ място в класацията с приходи от около 18 млн. долара за уикенда. Филмът продължава стабилното си представяне, привличайки семейна публика и деца, като се възползва от липсата на силна конкуренция в този сегмент. Типично за „Пиксар", заглавието комбинира зрелищна анимация с емоционален сюжет, което поддържа интереса към филма и след премиерния му период.

Боливудското продължение Dhurandhar: The Revenge („Дхурандхар: Отмъщението") се класира на трета позиция с приблизително 9,6–10 млн. долара приходи в Северна Америка. Филмът разчита основно на силната подкрепа на индийската диаспора и феновете на екшън жанра, като демонстрира устойчивото присъствие на индийското кино на международните пазари. Резултатът му е особено впечатляващ предвид по-ограниченото разпространение спрямо холивудските продукции.

Продължението на хорър-хита на "Сърчлайт Пикчърс" Ready or Not 2: Here I Come („Готови или не 2: Ето ме, идвам") дебютира на четвърто място с 9,1 млн. долара. Макар да не достига успеха на първия филм, заглавието запазва интереса на феновете с познатата комбинация от черен хумор и напрежение. Представянето му се счита за стабилно, но не и много убедително в период, изпълнен със силна конкуренция, пише БТА.

Адаптацията по романа на Колийн Хувър - „Споменът за него" (Reminders of Him), разпространявана от „Юнивърсъл", допълва топ 5 с около 8 млн. долара приходи през втория си уикенд в класацията. Филмът разчита на вече спечелената фен база и привлича предимно женска аудитория. Макар и по-скромно като приходи, представянето му е стабилно и показва силата на популярните литературни адаптации в киносалоните, допълват от Асошиейтед прес.