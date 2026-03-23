Принцеса Даяна е подготвяла Хари за крал

Разривът между принц Уилям и принц Хари продължава да се задълбочава, а ново разпространено твърдение поставя акцент върху отношенията им още от детството. Според него принцеса Даяна е подготвяла по-малкия си син за възможността един ден да стане крал, съобщава "Фокс нюз".

Ветеранът в отразяването на кралското семейство Ричард Кей, близък до покойната принцеса на Уелс, заяви в подкаста „Palace Confidential" на „Дейли мейл", че Даяна смятала, че Уилям е наясно със съдбата си, но в същото време бил „срамежлив" и изпитвал вътрешно притеснение от бъдещата си роля.

„Уилям донякъде беше изненада. Беше срамежливо момче. Когато майка му беше жива, тя ми споделяше, че никога не е била убедена, че той желае 'висшата позиция', както я наричаше – идеята един ден да носи короната", посочва Кей. По думите му Даяна дори разглеждала хипотезата именно Хари да наследи баща си, като шеговито го наричала „Добрият крал Хари" – препратка към средновековни времена.

Тази теза обаче среща сериозен скептицизъм сред други кралски анализатори. Журналистката Кинси Шофийлд подчертава, че Даяна никога не е поставяла под съмнение линията на наследяване. Според нея подобни изказвания са били по-скоро опит да се балансират емоциите между двамата братя.

„Това не е пророчество, а поведение на майка, която се опитва да се справи с две много различни деца", коментира Шофийлд. По думите ѝ Даяна е осъзнавала психологическата тежест на бъдещата роля на Уилям и се е стремяла да я смекчи, като същевременно дава увереност на Хари.

В подкрепа на тази позиция се припомня и интервюто на принцесата за предаването „Панорама" на Би Би Си, в което тя ясно посочва, че ако линията на наследяване бъде променена, тя би предпочела короната да премине директно към Уилям, а не към крал Чарлз III.

Според други експерти, включително Хелена Чард, като дете Уилям дори не проявявал желание да стане крал. Вместо това мечтаел да бъде полицай, за да защитава майка си от натиска на медиите. Именно тогава, твърди тя, Хари реагирал с ентусиазъм на идеята да заеме мястото на брат си, а Даяна използвала прозвището „Добрият крал Хари", за да го окуражи.

Анализаторите са единодушни, че съперничеството между братята е било неизбежно, предвид ясно очертания път на първородния и несигурността около ролята на по-малкия. Напрежението между тях се задълбочи след публикуването на мемоарите на Хари „Spare", в които той открито говори за чувството си, че е в сянката на брат си.

Днес принц Уилям, вече утвърден като престолонаследник, постепенно изгражда образ на модерен монарх, който съчетава традицията с необходимостта от реформи. В същото време принц Хари, който през 2020 г. заедно със съпругата си Меган Маркъл се оттегли от кралските си задължения и се установи в Съединените щати, остава встрани от активния живот на институцията.

Последната им публична среща бе през август 2024 г. на възпоменателна церемония за техния чичо, но по информация на близки до семейството двамата братя продължават да не поддържат контакт.