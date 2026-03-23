Младите творци от кинокласа към "София филм фест на брега" показват 7-минутната лента "Рицар"

Една от най-вдъхновяващите и устойчиви инициативи на „София Филм Фест на брега" – КиноКлас Бургас – отново среща публиката с младите си участници и резултата от тяхната съвместна работа.

КиноКлас Бургас стартира през 2019 година като образователна инициатива на бургаския кинофестивал и вече осем години събира млади хора, привлечени от магията на седмото изкуство, които създават късометражен филм по предварително зададена тема. Програмата съчетава обучение и практика, като дава възможност на участниците да преминат през всички етапи на филмовия процес – от първоначалната идея до финалния монтаж.

Тазгодишният КиноКлас събра 15 участници на възраст между 12 и 21 години, като четирима от тях са от други градове – показател за интереса към инициативата и извън границите на Бургас.

Обучението, водено от режисьора Надежда Косева, включва онлайн лекции, срещи с професионалисти от филмовата индустрия, работа по сценарий, снимачен процес и монтаж.

Особено ценно в процеса на работа тази година е, че всеки от участниците преминава през всички основни роли – режисьор, оператор, актьор, монтажист, сценограф и т.н. – като по този начин не просто се запознава с езика на седмото изкуство и придобива цялостна представа за колективната природа на киното, но и има възможност да изрази себе си, да работи в екип и да преживее целия творчески процес, завършващ със срещата с публиката на голям екран.

Резултатът от интензивната работа на КиноКлас 2026 през последните два месеца е късометражният филм „Рицари", вдъхновен от обичания детски филм „Рицар без броня" (1966). С продължителност 7 минути, продукцията е създадена изцяло от младежите с подкрепата на техните киноментори.

Филмът ще бъде представен пред публика на 24 март от 16:00 часа в Културен дом НХК.