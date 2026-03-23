Соня Йончева пее за първи път по стихове на Иван Вазов в Пловдив

"Оперната прима Соня Йончева още веднъж ще покаже колко важни за нея са българските ѝ корени. За първи път тя ще пее по стихове на Иван Вазов, и то в родния си Пловдив. Сопраното ще открие тазгодишното издание на фестивала Opera Open на Античния театър с премиера на свой нов проект - “Тракийски награди за класическа музика”, в който тя е артистичен директор, и с продуцентската си компания ръководи процеса по номинации и селекция на отличията.

Именно на галаконцерта с лауреатите от отличията на сцената ще излезе и самата Йончева. Сред изпълненията ѝ ще бъде и световната премиера на музикално произведение, написано специално от Добринка Табакова и по текстове на Иван Вазов, съобщиха от екипа ѝ в понеделник.

Част от програмата на фестивала ще е и мултимедийният спектакъл “Васко Василев: Пътешествието” след голямото му турне, започнало от Япония. Виртуозният ни цигулар ще се качи на сцената със своите музиканти и оркестъра на Опера Пловдив.

Тазгодишното 13-о издание на Opera Open започва на 23 юни и ще е до 9 септември.

