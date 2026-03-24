ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коя мащеха е по-зла - от "Снежанка" или от "Мамник...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/22527859 www.24chasa.bg

Коя мащеха е по-зла - от "Снежанка" или от "Мамник", фейсбук пълен с мемета

Мащехата на главния герой Лазар вдъхнови много от меметата. СНИМКИ: ФЕЙСБУК

Дни преди финала на новата българска продукция зрители се питат дали ще има втори сезон и обикалят по местата, на които е снимана

Гладен ли е още бай Венци и кой е българският Хорейшо? С такива шеговити въпроси, вдъхновени от новия български сериал “Мамник”, зрителите напоследък заливат фейсбук пространството. Шегите прерастват и в забавни колажи - мемета, които достигнаха и до режисьора Виктор Божинов, а и до актьорите от поредицата на БНТ дни преди финала ѝ.

Камен от "Мамник" като Хорейшо от сериала "От местопрестъплението"
Камен от "Мамник" като Хорейшо от сериала "От местопрестъплението"
Сред основните персонажи в колажите е Венета - злата втора майка на главния герой Лазар. “Неговата мащеха е по-лоша от тази на Снежанка”, пишат в коментарите. Друг любим герой е разследващият полицай Камен Почекаин с неговите наистина запомнящи се реплики във филма като “Оп! Божана д'Арк! Ма дека се губиш, Злоочке!”. Не е подмината дори и демоничната птица мамник, която отмъщава на всички - добри и лоши, заради които страда Венета.

Жоро Игнатов от "Съдебен спор" с птицата мамник в един от колажите
Жоро Игнатов от "Съдебен спор" с птицата мамник в един от колажите

Божана и Камен от сериала като герои и в смешните колажи
Божана и Камен от сериала като герои и в смешните колажи
Сериалът е базиран на едноименния роман на Васил Попов и предизвиква противоречиви мнения - някои го критикуват за това, че сюжетът се различава от този в книгата, а други са толкова увлечени от него, че си организират куизове, обикалят по местата, на които е сниман, и питат дали ще има втори сезон. Финалът на “Мамник” ще е в четвъртък от 21 ч по БНТ.

Мащехата на главния герой Лазар вдъхнови много от меметата. СНИМКИ: ФЕЙСБУК
Камен от "Мамник" като Хорейшо от сериала "От местопрестъплението"
Жоро Игнатов от "Съдебен спор" с птицата мамник в един от колажите
Божана и Камен от сериала като герои и в смешните колажи

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)