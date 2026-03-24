Коя мащеха е по-зла - от "Снежанка" или от "Мамник", фейсбук пълен с мемета

Дни преди финала на новата българска продукция зрители се питат дали ще има втори сезон и обикалят по местата, на които е снимана

Гладен ли е още бай Венци и кой е българският Хорейшо? С такива шеговити въпроси, вдъхновени от новия български сериал “Мамник”, зрителите напоследък заливат фейсбук пространството. Шегите прерастват и в забавни колажи - мемета, които достигнаха и до режисьора Виктор Божинов, а и до актьорите от поредицата на БНТ дни преди финала ѝ.

Камен от "Мамник" като Хорейшо от сериала "От местопрестъплението" Сред основните персонажи в колажите е Венета - злата втора майка на главния герой Лазар. “Неговата мащеха е по-лоша от тази на Снежанка”, пишат в коментарите. Друг любим герой е разследващият полицай Камен Почекаин с неговите наистина запомнящи се реплики във филма като “Оп! Божана д'Арк! Ма дека се губиш, Злоочке!”. Не е подмината дори и демоничната птица мамник, която отмъщава на всички - добри и лоши, заради които страда Венета.

Жоро Игнатов от "Съдебен спор" с птицата мамник в един от колажите