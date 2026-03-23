Витаят слухове за предстоящи концерти на Селин Дион заради плакати в Париж (Снимки)

В Париж се появиха загадъчни плакати, на които е изписано Pour que tu m'aimes encore, My Heart Will Go On и други емблематични песни на Селин Дион, съобщава АФП, цитирана от БТА. Céline Dion is expected to make her concert comeback in Paris at La Défense Arena this fall.



Posters with her song titles have appeared in the city.



Постерите с черен шрифт на бял фон предизвикват бурни реакции от страна на феновете на изпълнителката, които предполагат, че те са предвестник за концерти на звездата от Квебек.

Céline Dion is rumored to be announcing her comeback shows after posters were spotted around Paris!



Към този момент обаче нито певицата, нито нейният екип са обявили официална дата, отбелязва АФП.

Селин Дион получи световно признание през 1995 г., когато албумът й D'eux, създаден в сътрудничество с Жан-Жак Голдман, стана най-продаваният франкофонски албум в света с около 10 милиона продадени копия.

Последните концерти на изпълнителката на S'il suffisait d'aimer във Франция са през 2017 г., а в останалата част на света през 2019 г. След това тя бе принудена да прекъсне турнето си Courage World Tour заради пандемията от КОВИД-19, а след това и поради лични здравословни проблеми.

Селин Дион, на 57 години, се бори от 2022 г. със Синдрома на скования човек (Stiff person syndrome, SPS), нелечимо неврологично заболяване.

След четири години далеч от публиката звездата се появи на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж през 2024 г., като изпълни вечната Hymne à l'amour на Едит Пиаф от Айфеловата кула.

Оттогава в пресата се носят слухове за организирането на бъдещи концерти в Париж и за нов албум, десет години след последния ѝ франкофонски албум Encore un soir, посветен на Рене Анжелил, нейния починал съпруг и ментор.

Световна фигура в поп музиката с около 250 милиона продадени албума, Селин Дион се радва както на безусловната любов на феновете си, така и на признанието на колегите си, коментира АФП.