DJ &SARA идва с афро-хаус ритми, които доминират модерната клубна сцена

Музикалните програми в клубовете в Европа и Близкия изток се променят осезаемо през последните години. Данни от International Music Summit и платформата Beatport показват, че интересът към стилове като afrohouse и melodichouse расте, докато класическият комерсиален електронен звук постепенно отстъпва място на по-дълбоки и атмосферни селекции. Най-силно тази тенденция се вижда в клубове в Ибиса, Дубай и големите европейски столици, където все по-често се канят DJ-и със собствен стил, а не само популярни имена.

Организатори на събития обясняват промяната с различната публика. Вместо кратки сетове с познати хитове, все повече хора търсят музика, която се развива постепенно и създава настроение през цялата вечер. В клубове в Дубай, където нощният живот е сред водещите индустрии и привлича милиони туристи годишно, програмите често започват с melodic и afro звучене и преминават към по-плътни house ритми, които държат дансинга часове наред.

Подобна линия се наблюдава и в Източна Европа. В Букурещ, Варшава и Белград през последните години се появиха серии от събития, посветени именно на този тип музика, а фестивали като AmsterdamDanceEvent и Tomorrowland все по-често включват артисти от afro и melodic сцената в основните си програми.

Именно от тази клубна среда идва румънският DJ и продуцент &SARA, която този петък ще гостува в Пловдив. В последните години тя участва в събития в Букурещ, Варшава и Доха, като сетовете ѝ комбинират Afro House, AfroTech и Latin House, стил, който в момента е сред най-търсените в клубовете в Южна Европа и Близкия изток. Музиката ѝ се отличава с дълбоки бас линии, органични перкусии и плавно изграждане на динамиката, характерно за модерната house сцена.

Гостуването ѝ идва в момент, когато и в България все повече клубове започват да залагат на по-разнообразна селекция и на гостуващи DJ-и, вместо само на традиционния уикенд формат. Според хора от бранша това не е временна мода, а естествена промяна в начина, по който хората излизат, с по-голям интерес към атмосферата и към самата музика.

На 27 март от 22:00 часа в LunOrBar&Club в Пловдив ще гостува &SARA, заедно с DJ Атанас Янев, като вечерта ще бъде изградена изцяло около съвременното house звучене, което в момента определя посоката на клубната сцена в Европа и Близкия изток.