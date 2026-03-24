Орландо Блум излиза с 29-годишна моделка

Блум изглежда е обвързан с бикини модела Луиза Ламел след раздялата си с Кейти Пери.

49-годишният актьор и 41-годишната американска попзвезда се разделиха миналата година след 9-годишна връзка. Двамата имат 5-годишна дъщеря, Дейзи.

Оттогава Кейти започна връзка с политика Джъстин Трюдо. Орландо също изглежда е намерил своята специална половинка, съобщава "Дейли мейл".

Миналата седмица Орландо и 28-годишната швейцарска красавица са се насладили на кратка почивка в Швейцария, придружени от домашния му любимец.

Смята се, че по време на пътуването Блум се е запознал с някои от приятелите и семейството на Луиза.

Двамата са отседнали в луксозен апартамент в Цюрих, където цената на стаите може да достигне до 13 700 паунда на нощ, а Орландо е присъствал на промоционално събитие за Porsche.

Двамата са прекарали уикенда в петзвездния курорт „Бюргенсток" на брега на езерото Люцерн.

Информатор споделя пред The Sun, че Орландо и Луиза се срещат тайно от няколко месеца.

„Те са се превърнали в истинско малко семейство, а Орландо дори е взел със себе си и миниатюрното си пуделче Биги Смолс за пътуването. Той живее в Лос Анджелис, а тя в Ню Йорк, така че не се виждат постоянно, но са в непрекъснат контакт и между тях има истинска искра", казва той.

Двамата за първи път бяха видяни миналия месец, докато си тръгваха ръка за ръка от Супербоул в Санта Клара, Калифорния.

Лусия работи като модел за марки като Calvin Klein.