Студентите от Broadway Performance Club отново на турне с мюзикъла Footloose (видео)

Broadway Performance Club (Клуб Бродуей) към Американския университет в Благоевград за 17-ти път ще представи оригинален мюзикъл от сцената на Бродуей, пренасяйки публиката в бунтарската атмосфера на 80-те години с Footloose: The Musical. Мюзикълът е сценична адаптация на култовия филм Footloose от 1984 г. Спектакълът разказва за Рен МакКормак – тийнейджър от Чикаго, който се премества в малко консервативно градче, където танците, забавленията и силната музика са забранени. С помощта на Ариел Моур, Рен успява да разчупи стриктните правила и социални очаквания.

Тази година постановката ще бъде представена на турне в пет български града, като публиката в Благоевград (23.03-26.03), Варна (29.03), Пловдив (31.03), Велико Търново (02.04) и София (04.04) ще има възможността да се потопи в енергията на 80-те години и кънтри-диско настроение.

Продуцентът на спектакъла, Димитрина Германова, позната от “Гласът на България”, споделя: „Footloose е предизвикателен спектакъл, съдържащ в себе си дръзки конфликти между различните поколения и социални разбирания. Впечатли ни с вдъхновяващата си енергия и бунтарски послания за свобода, себеизразяване и промяна. Въобще не се поколебахме с избора си на това заглавие!“

Екипът зад спектакъла

В главните роли зрителите ще видят Белослава Лазова и Уилиям Сейди, първокурсници от университета с огромна любов към музикалния театър.

Мюзикълът е режисиран от Иван Цветков, който споделя: „Шоуто Footloose е изпълнено с динамични танци и култова музика, но в същността си е историята на едно дълбоко наранено общество, което се учи да прощава и да се лекува. Разгръща се темата за това какво е да имаш нуждата и смелостта да бъдеш чут, когато светът ти казва да мълчиш.”

Участващите актьори са от различни националности, включително българи, американци, испанци, сърби, руснаци, турци, казахи/корейци, което прави спектакъла още по-динамичен и културно обогатен.

Музикалното оформление – „The Haters“

Сценичната магия на Footloose ще бъде допълнена от живото музикално изпълнение на „The Haters“, в състав: Венци Мицов – клавишни инструменти, Цветан Маринов – първа китара, Антон Златков - втора китара, Джереми Мартин – духови инструменти, Самуил Даскалов – бас китара, Адриан Николов – ударни инструменти.

“Footloose” турнето ще премине през няколко сцени в България:

Благоевград – 23-6 март 2026, 20:00 ч., Театър "Карл Джераси"

Варна – 29 март 2026, 19:30 ч., Държавна Опера Варна, Основна сцена

Пловдив – 31 март 2026, 19:00 ч., Дом на културата "Борис Христов"

Велико Търново – 2 април 2026, 19:00 ч., Драматичен театър "Константин Кисимов", по покана на Ротари Клуб Велико Търново.

София – 4 април 2026, 16:00 ч. и 20:00 ч., Театър НАТФИЗ

Билети могат да бъдат закупени онлайн на EpayGo.bg, в касите на EasyPay и в партньорските билетни каси.

За Broadway Performance Club

Broadway Performance Club към Американския университет в Благоевград е една от най-обичаните организации, посветена на създаването на висококачествени мюзикъл продукции. Вече 19 години клубът дава възможност на студенти от различни специалности да се изявяват като актьори, певци, танцьори и режисьори. С всяка нова постановка Клуб Бродуей доказва, че талантът и страстта към сценичното изкуство могат да създадат магия, която надхвърля университетската сцена и достига до публиката в цялата страна.