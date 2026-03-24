Министър крачи мокър до кости в Пловдив, отказа чадър - бърза за репетиция (Снимки)

Найден Тодоров дирижира тази вечер в родния си град концерт с участието на сестрата на Васко Василев - Виви Василева

Целият подгизнал, със слушалки в уши, крачеше в най-силния дъжд днес преди обяд в центъра на Пловдив министърът на културата Найден Тодоров, видя "24 часа".

Водата буквално се стичаше по него, но той отказа предложения му чадър от случаен минувач. "Г-н Тодоров, къде отивате, за да ви съпроводя", попита човекът, но министърът обясни, че не е наблизо. И благодари за жеста. Човекът му пожела сили и кураж в работата му като министър. "Благодаря, наистина имам нужда от това", отвърна Тодоров и продължи да крачи мокър до кости.

"24 часа" разбра, че министърът, който е пловдивчанин, отива на репетиция в Дома на културата "Борис Христов". Тази вечер той лично ще дирижира концерт с участието на сестрата на цигуларя Васко Василев - Виви Василева, която е перкусионистка. Събитието е озаглавено "Пулсът на перкусиите", а концертът е с участието на оркестъра на операта в Пловдив.

Виви Василева ще изпълни „Концерт за перкусии и оркестър" от Дани Елфман – произведение, определяно от критиката като истинска перкусионна симфонична революция. В него един от най-разпознаваемите автори на филмова музика за хитове като "Мисия невъзможна", „Спайдърман", „Батман", „Отчаяни съпруги" и други, прави смел завой към концертната сцена.

Втората част на програмата е посветена на Симфония № 5 от Пьотр Илич Чайковски – едно от най-въздействащите произведения в симфоничното творчество на композитора.

"Концертът е много хубав. Вече имаше две прояви в София и Русе, тази вечер е в Пловдив", обясниха от операта.