Вим Вендерс ще получи Почетната награда на Германската филмова академия

Режисьорът Вим Вендерс ще бъде удостоен с Почетната награда на Германската филмова академия тази година, предаде ДПА, позовавайки се на съобщение на академията.

Отличието ще му бъде връчено на церемонията по раздаването на Германските филмови награди в Берлин на 29 май за изключителния му принос към германското кино. Сред най-известните му филми са „Париж, щата Тексас", „Криле на желанието" и „Прекрасни дни", предава БТА.

Германската филмова академия присъжда ежегодно Германските филмови награди, считани за еквивалент на „Оскар" в страната. Подобно на американската академия, нейните членове гласуват за победителите, включително за отличието „Златна Лола" за най-добър игрален филм.

Вендерс е сред основателите на академията през 2003 г. „Вим Вендерс е изключително уникален режисьор и икона на световното кино вече повече от пет десетилетия", заяви президентът на академията Флориан Галенбергер. По думите му Вендерс има богата кариера както в игралното, така и в документалното кино, отличен е на множество международни фестивали и е работил с някои от най-големите имена в индустрията.

Наскоро режисьорът оглави журито на кинофестивала „Берлинале", където изказванията му за ролята на творците като противовес на активната политика предизвикаха широк обществен отзвук, включително в контекста на дебатите около конфликта в Близкия изток.

Номинациите за останалите категории на наградите ще бъдат обявени на 31 март.