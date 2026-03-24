Калин Сърменов: Щастлив съм, че маските в Сатиричния вече са 12!

Лили Първанова

Катя Паскалева Снимка: Пламен КОДРОВ

Маски на актьорите Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов бяха открити в Сатиричния театър "Алеко Константинов" днес.

"Горд съм, че днес Васо Попа, Малкия Пацо и Катя Паскалева вече имат своето място сред нас, в Сатиричния театър. В началото мислихме това да е петилетен план и да ги поставим всички, но с авторката Кунка Димитрова стигнахме до идеята, че е добре, когато тя е в кондиция да се случва това. Имаше моменти, когато личните й проблеми бяха повече от служебните ангажименти, затова ги разтеглихме във времето. Но в крайна сметка станаха 12 и съм щастлив да ви представя и новите три маски", съобщи директорът на театъра - Калин Сърменов.

Почти цялата трупа присъства на събитието Снимка: Пламен КОДРОВ

За него най-важната мисия са младите хора - не само актьорите, но и тези, които идват в театъра, да знаят кои са били първите основоположници на Сатиричния театър. "Трябва да я има паметта, тя е най-важна. А те са сред нас, това е ясно", каза още Сърменов.

Калин Сърменов откри и другите две - на Васил Попов и Константин Коцев Снимка: Пламен КОДРОВ

Трите маски вече са в компанията на вече съществуващите такива на Георги Парцалев, Татяна Лолова, Стоянка Мутафова, Георги Калоянчев, Никола Анастасов, Невена Коканова и Радой Ралин, Пепа Николова, Григор Вачков.

