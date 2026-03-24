Искра Донова: Най-трудното в инвитрото е тишината

„Най-трудното е тишината. В началото е лесно. Ти не знаеш какво ти предстои, вълнуваш се. Идва един момент... при нас дойде един момент, в който стана тихо, защото вече няма какво да кажеш. Няма как да кажеш "следващия път ще стане". Не може да кажеш "стегни се", защото ти вече и си се стягал. Абе, няма думи, няма. И наистина тишината е ужасна..."

С тази болезнено честна равносметка актрисата Искра Донова описва най-трудното от пътя си през инвитро в новия епизод на подкаста „24 часа от живота" с водещ Анатолий Попов – Толик. Разговорът започва оттам, където най-често всички замълчават – в моментите, в които няма нито надежда за обяснение, нито думи за утеха.

Оттук нататък Искра отваря още много теми – за решението да спре процедурите в България, за нуждата жените да чуват „правилните думи", които тя самата не е получила, за майчинството, което пренарежда целия свят, и за това колко е важно децата да бъдат гушкани, а не оставяни на телефоните.

Епизодът е от онези редки разговори, в които няма поза – има истина, която понякога боли, но остава.