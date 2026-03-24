Комедиантът Николаос Цитиридис, който водеше вечерно шоу по Би Ти Ви, вече е лице на Нова телевизия. Той започва ново предаване, което няма да се снима в студио, а на улицата. Форматът се казва Smart Face (“Умно лице”) и в него Цитиридис ще задава въпроси на различни участници. Те обаче няма да отговарят сами, а ще избират друг случаен минувач, който според тях знае верния отговор или може да изпълни предизвикателство. Ако се справят, печелят пари, а иначе отпадат от играта. Шоуто ще се снима и в Стара Загора, Пловдив, Варна и Бургас.
След Би Ти Ви Цитиридис вече води шоу по “Нова” - ще раздава пари по улицата
