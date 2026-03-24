Скъпи торове взривяват цените, може да ни оставят ...

Самуел Финци и актьори от Народния играят в театър в Гърция, строен през IV век пр. Хр.

2448
Самуел Финци Снимка: Архив

Спектакълът “Вакханки” от Еврипид, режисиран от Явор Гърдев, ще бъде поставен на гръцката сцена на древния театър в Епидавър. Представлението е съвместна продукция на фестивала “Атина и Епидавър”, Народния театър “Иван Вазов” и Държавния театър на Северна Гърция. От българските актьори ще играят Самуел Финци като Тирезий и Леонид Йовчев - Дионис, както и Иван Юруков, Мартин Димитров, Александра Свиленова, Кремена Славчева, Надя Керанова и Иван Николов.

Театърът в Епидавър е построен през IV век пр. Хр., но сцената му е запазена в много добро състояние и до днес се използва за представления. Той побира около 14 000 зрители и е прочут с изключителната си акустика – дори шепот се чува ясно на най-горните редове.

