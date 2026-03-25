Маргарита Блъш репетира "Къде отиваш, конче?" на Рада Москова на два езика в Търговище

След тридесет години професионален път в САЩ и кариера като преподавател по сценични изкуства в Dickinson College, режисьорът Маргарита Блъш се завръща на българска сцена. Тя избира Търговище, за да потърси нов прочит на едно от най-поетичните съкровища на нашата драматургия – „Къде отиваш, конче?" на Рада Москова, съобщиха от Кукления театър в града.

Днес класическата история се превръща в мащабен културен проект, който ще бъде представен както пред българска публика, така и на сцената в Ню Йорк.

В репетиционната зала на Кукления театър процесът тече паралелно на български и на английски език. Маргарита и петимата актьори превръщат работата си в актуален разговор за избора между удобната „въртележка" на консуматорството и цената на това да бъдеш свободен. Според режисьорката, макар пиесата да е писана в друго време, дилемата днес е същата, сменили са се само лицата. Ако някога е трябвало да избираме дали да се „продадем" на системата, днес Господарят се нарича консуматорство, а Панаирът е името на всичко евтино и лесно.

"В Панаира колелото ни върти в кръг без истинско движение напред, а цената на входния билет е личната свобода", казва Маргарита Блъш. "В свободния свят обаче конете тичат независими. Там има бури, глад и болка, но точно това са нещата, които правят един човек истински "голям". Всичко е въпрос на избор – дали ще останеш в центъра на въртележката, или ще излезеш в безкрайното поле".

Визуалното решение, създадено от сценографа Христина Стоилова, следва точно тази метафора за разпадането на панаирния кръг. В него Маргарита пренася своя богат опит, трупан от Лондон до Япония, за да покаже, че изкуството е това, което ни помага да се разбираме и приемаме независимо от езика, на който говорим.

Премиерата ще се състои на 27 март, Международния ден на театъра, след което спектакълът ще започне своя път към американската публика.