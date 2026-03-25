Икономиката на преживяванията доведе до появата на нови начини за наслада от културния туризъм

Пролетта е сезон за туризъм, съобщава КМГ. Туризмът вече не е просто посещение на известни места и разглеждане на забележителности, защото все повече хора предпочитат да се потопят в живота и да преживеят културата, плащайки за представления. Икономиката на преживяванията даде на културния туризъм ново измерение. В провинция Хънан и Джъдзян, имeрсивните представления насърчават трансформацията на индустрията за културен туризъм от икономика, базирана на продажби на билети, към икономика, базирана на преживявания.

В туристическата зона на планината Уаншуейшан в град Кайфън, провинция Хънан, хората, облечени в театрални костюми не са актьори, а туристи, подбрани на място. Тук, от улиците до алеите, актьори са водачи на туристите в игрите, решаването на случаи и състезания по бойни изкуства, като дори се впускат в историята, за да изиграят роли. Чрез участието си в интерактивни дейности туристите могат да спечелят и „сребърни билети" за пазаруване в живописната зона и да се потопят в живота на древните градове. В живописната зона се редуват представления на живо, като например война от древността. В момента живописната зона има над 2000 души, които изнасят повече от 3000 представления дневно, повечето от които включват интерактивни елементи за посетителите. Тези интерактивни изпълнители служат като ключ за потапяне на посетителите в сюжета.

В Хъндиен - студио за филми в град Дунян, провинция Джъдзян, туристите могат не само да влязат на снимачната сцена и мигновено да се потопят в историята, но и да играят редом с интерактивни актьори и да изпитат какво е да си актьор. През тази година студиото обнови съоръженията си и създаде повече тематични сцени за туристите, а ако завършват задачите на актьорите, дори може да спечелят ваучер за награди.

Дун Сюесяо, туристка в студиото заяви, че много телевизионни сериали и фентъзи драми са заснети тук. „Чувствах се сякаш бях напълно потопен в действието. Интерактивните актьори дори ме научиха на някаква „магия", което беше много забавно."

Лиу Цицай, мениджър на студио „Хъндиен" каза, че през тази година студиото създава нови начини за преживявания като снимачни сцени на бойни изкуства от древността. Така през уикенда броят на туристите често надхвърля 10 000.

Освен представления в туристически дестинации, селският туризъм в някои райони е свидетел и на появата на нови преживявания. Чунцин и Съчуан са интегрирали селското стопанство и туризма, превръщайки селскостопански дейности като бране на диви зеленчуци и изкопаване на бамбукови филизи в завладяващи земеделски преживявания, като по този начин съживяват потреблението в селските райони през пролетта.

В град Чънду, провинция Съчуан, семействата ходят в полето за диви зеленчуци. За по-малко от 10 юана всички членове на семейството могат да изкопаят колкото се може повече диви зеленчуци. Дори и да нямат опит ще има служител, който да ги учи на място.

В Съчуан бамбуковите гори също посрещат най-заетия сезон. Туристите, на малки групи, носещи кошници и мотики, се впускат в бамбуковата гора, за да берат пролетни бамбукови филизи, наслаждавайки се на радостта от природата чрез труд. След прибирането на реколтата те отнасят „плячката" си надолу по планината и се отправяха директно към агротуристическите дестинации на селото. Тази интеграция на селското стопанство и туризма не само позволи на туристите да опитат първите свежи вкусове на пролетта, но и създаде нова пролетна сцена на потребление за местния район.

Уан Гуанцин, собственикът на агротуристическа дестинация заяви, че преди е печелил само няколко юана за килограм бамбукови филизи, но сега нещата са различни. Туристите берат сами бамбукови филизи и ги носят в мястото за подготвяне, така доходите от бамбукови филизи се повишават многократно.