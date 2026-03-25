Иво Аръков пя пред почти празна зала в Париж, турнето е за над 250 хиляди евро по ПВУ (Снимки)

Концерт от турне за над 250 хиляди евро пред почти празна зала. Иво Аръков, който се оказа в центъра на скандала със средства по ПВУ, излезе на сцената в Париж почти без публика, въпреки че е заложено да бъде между 600 и 800 души.

Няколко души посрещнаха българския артист на сцената в Париж на един от десетте концерта за промотиране на авторската му музика, които трябва да бъдат финансирани от Министерството на културата. По проект, общият брой на публиката на турнето трябва да надмине 10 хиляди души. Според Аръков, хората са малко и в други градове.

Иво Аръков: "По места – около 10-20 човека, което е много оскъдно предвид ситуацията, която имаме в момента, ние бихме искали да покажем много повече потенциал. Но от ден първи на това турне ние сме саботирани на всяка крачка, която предприемем."

Концертите е било предвидено да се реализират още през миналото лято. Одобрението на проекта обаче е получено късно, в момента той се осъществява с лични средства. Липсата на време за промотиране и реклама е оказала влияние върху посещаемостта, съобщава БНТ.

Иво Аръков: "Ние сме написали проект за тази сума. Написали сме го през 2024 г. Разликата между годините е изключително съществена. Времето, което сме заложили за подготовка и за реклама и за дистрибуция е много по-дълга."

Според Аръков, крайната сума ще се окаже по-малка от първоначално заложената. Не е ясно обаче дали към НФК е подадена информация за корекция на бюджета. Служебният министър на културата вече направи промени в ръководството на фонда.

Ако проектите по ПВУ не се реализират в срок до края на март, парите се губят. Самият Аръков, който регулярно подава проекти от 2014 г., казва, че е бил осма резерва, когато е одобрен. Крайните резултати от турнето ще станат ясни след края на март.

Според него липсата на време за промотиране и реклама е оказала влияние върху посещаемостта.