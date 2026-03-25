Кукленият театър в Сливен поставя на своя сцета "Дванайста нощ" на Шекспир

Кукленият театър в Сливен ще отбележи Международния ден на театъра – 27 март, с премиерата на спектакъла „Дванайсета нощ" по едноименната пиеса на Уилям Шекспир. Началният час е 19:00 ч., а пиесата е подходяща за деца от 10 до 14 години, съобщават от театъра.

Постановката е под сценичната редакция и режисура на Съби Събев и предлага нов прочит на една от най-популярните шекспирови истории. „Дванайста нощ" е играна в Сливен през годините, но сега ще я видим на сцената с изцяло нов актьорски състав - Вангел Апостолов, Натали Николова, Биляна Йорданова – Биба, Добрияна Стойкова, Делян Кьосев и гост актьора Стилян Славов.

Като мост към Шекспир за подрастващите определя постановката директорът на театъра Теодора Попова-Лазарова: "Децата често възприемат Шекспир като класически и вероятно скучен. Ако им го покажем като близък през техните преживявания, те ще се върнат към театъра. Това ни провокира да поставим "Дванайста нощ" още веднъж, но с нови актьори пред едно ново поколение деца." Сцена от спектакъла Снимка: Куклен театър - Сливен

Сюжетът разказва за брат и сестра, които след корабокрушение попадат в чужда страна и търсят начин да оцелеят и да създадат нови социални контакти. Той е много близък до това, което се случва с всеки млад човек в края на детството – напускането на защитената зона на детството и влизането в нова реалност, в която трябва да оцелеят. Естествено, има ги любовните трепети, недоразуменията, трудностите. "Героите - както момичето, така и момчето, макар в началото почти напълно да се оплитат в сложността на ситуацията, успяват да намерят своето място и нов път. Път има за всяко пораснало дете, това казваме със спектакъла", споделя Попова.

Поканата към публиката е за среща с един по-различен Шекспир – визуален и провокативен, в който гледната точка към класическия сюжет се обръща и той става съвременен и близък. Спектакълът съчетава кукли, актьорска игра, музика и ярка сценография, а историята за любов, объркани самоличности и комични ситуации оживява с лекота и чувство за хумор.

"В свят, в който деца и възрастни все по-често общуват чрез кратки видеа и дигитално съдържание, спектакълът поставя въпроса за нуждата от живо изкуство и за възприемане и осмисляне на цялостен сюжет. Макар формата на разказване да се променя, потребността от история остава. Именно историята обединява различните поколения зрители и им позволява да открият собствен смисъл в сценичното действие", според режисьора Съби Събев.

Музиката е на известния композитор Георги Гарчов, който за пореден път работи по песните към спектакъла и вдъхва нов живот на тази красива шекспирова история, а сценографията е дело на Благовеста Василева.

В предишни сезони и с други актьори постановката на Кукления театър в Сливен „Дванайсета нощ" е сред много награждаваните, а за режисьора Съби Събев това е поредна среща с Шекспир на сливенска сцена – след „Бурята" и „Хамлет", поставяни през годините. Творческият път на Съби Събев в Сливен е тясно свързан с Шекспировите текстове, които той разглежда като предизвикателство, особено в контекста на кукления театър за по-големи деца и възрастни – жанр, който само малко утвърдени театри в България развиват.