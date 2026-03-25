Ресторант EDEN получи отличието „Ресторант на годината“ за 2026 г. на Българските туристически награди - приз, който се присъжда от международно жури с представители на Швейцария, Великобритания, САЩ и България, и се счита за едно от най-сериозните признания в сектора на туризма и високия клас ресторантьорство у нас.

Наградите се организират от списание „Гранд хотели“ с подкрепата на Министерството на туризма и от 2018 г. отличават проекти, които се открояват с ясна концепция, високо ниво на кухня и обслужване, силен дизайн и принос към развитието на съвременната гастрономическа и туристическа сцена в страната.

Тази година отличието за ресторант беше присъдено на EDEN, сравнително нов за Пловдив, който за кратко време успя да се наложи като едно от най-интригуващите имена в българската гастрономия. Още с откриването си ресторантът заяви амбиция да работи в по-високия сегмент, със стремеж към международни стандарти и с ясната идея да предлага не просто вечеря, а цялостно кулинарно преживяване.

Основен принос за отличието е нивото на кухнята. Менюто е изградено с ясно изразен авторски почерк и с внимание към детайла, като се залага на подбрани и качествени продукти, прецизна техника и балансирани вкусове. В ресторанта работи екип от готвачи с международен опит, а програмата редовно включва тематични менюта, дегустационни вечери и събития с гост-готвачи и популярни личности, които поддържат постоянно развитие и интерес към кухнята.

Журито отчита и цялостната концепция на мястото. Интериорът е вдъхновен от образа на райската градина и от античното наследство на Пловдив, като съчетава естествена зеленина, светлина и изчистена елегантност. Пространството е създадено така, че да бъде еднакво подходящо както за официални вечери и бизнес срещи, така и за специални поводи, което е част от идеята за ресторант от ново поколение.

През последните месеци EDEN развива активна гастрономическа програма с авторски менюта, тематични събития, дегустационни вечери и покани към утвърдени шеф-готвачи. Според журито именно тази последователност в концепцията и стремежът към високо ниво са сред причините ресторантът да бъде отличен още в първата година от своето развитие.

Отличието идва в момент, в който Пловдив все по-ясно се утвърждава като гастрономическа дестинация извън столицата, а новото поколение ресторанти започва да работи с концепция и стандарти, съпоставими с тези в големите европейски градове. Именно подобни проекти, според организаторите, показват, че българската ресторантьорска сцена се развива в посока към по-високо качество, ясна идентичност и международно разпознаваем стил.

С наградата „Ресторант на годината 2026“ EDEN се нарежда сред малкото нови ресторанти в страната, които още в началото на развитието си получават национално признание и се превръщат в ориентир за съвременната висока гастрономия в България.