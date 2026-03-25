Найден Тодоров: Народният театър има финансови проблеми, но той е един от десетките

Ако въведем европейския стандарт за безопасно използване и безопасни сценични съоръжения ще трябва да заключим всички театри, каза още културният министър

"Разпоредил съм проверка по темата с Иво Аръков и очаквам резултат. Националният фонд култура е начинът държавата ни да прокарва културната си политика, а когато липсва такава публични средства се раздават за неща, за които не знае". Това каза културният министър Найден Тодоров.

Вярвам, че с приемането на стратегията за българската култура, такива ситуации няма да има, каза още той.

Актьорът Валери Йорданов предизвиква директора на Народния театър Васил Василев на "публичен диспут".

"Финансовата ситуация не само на Народния театър, а почти на всички държавни културни институти в сферата на сценичните изкуства е изключително тежка, което всъщност доведе до това, че в момента търсим вариант за смяна на системата на финансиране. Народният театър има финансови проблеми, но той е един от десетките, които имат такива проблеми. Същото касае и сценичните съоръжения. През 2020 г. беше приет европейски стандарт за безопасно използване и безопасни сценични съоръжения. Ако ние решим с днешна дата да транспонираме този европейски стандарт в България, трябва да половин час да сме заключили всички театри в България. Тоест, ситуацията е много драматична. Това също е в резултат на липсата на стратегия за развитие на културата. Следим процеса в Народния театър и Министерство на културата няма как да се намеси в дейността на самостоятелни юридически лица. Въпреки това, се опитваме да направим, каквото е по силите ни, за да могат тези скандали да намалеят, и в крайна сметка културните институти да се занимават с основната им дейност", каза още Найден Тодоров.