Кога видяхте врабче? Пребройте колко има до вас от прозореца на 18 април

Кога за последен път видяхте врабче? Ако не може да си спомните, то е, защото малките птички почти изчезват от големите градове. За последните 20 години са намалели наполовина.

Днес могат да бъдат забелязани в паркове, градини с дървета и храсти и около отворени ресторанти и закусвални, където могат да кълват трохи. Врабчетата изчезват по няколко причини - основният проблем е, че не успяват да намират храна. Те ядат насекоми и ларви, но в големите градове не се срещат често. Пръскането срещу кърлежи и комари, както и намаляването на зелените площи и цветята също ограничават храната им.

Само за 10 минути обаче може да разберете колко врабчета има около вас. Така ще се включите в инициативата на Българското дружество за защита на птиците. Изберете си най-удобното място за броене, което да може да посещавате и в бъдеще. Трябва да си направите бърза регистрация в сайта на дружеството и да отбележите мястото на интерактивна карта. Точно за 10 минути пребройте колкото врабчета виждате… или пък не - това също е много важно.

Запишете броя на наблюдаваните врабчета, вида им и отбележете особеностите на мястото за броене (парк с дървета, междублоково пространство, булевард, селска улица и др.). “Ние броим врабчетата” ще е на 18 април. Кампанията се провежда за десета поредна година, а експертите установяват каква е трайната тенденция в популацията на врабчетата.