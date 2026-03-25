Тв конкурсът “Свети Влас” се завръща след година пауза

Читателите на "24 часа" ще определят кой получава една от наградите за телевизионна журналистика

Кои са най-добрите телевизионни журналисти у нас? Това ще реши 16-ото издание на конкурса за тв журналистика “Свети Влас”, организиран от “Кръг 11”. Той ще се състои на 12, 13 и 14 юни в едноименния морски курорт.

Според регламента номинациите трябва да са за оригинална българска тв продукция, излъчена от 20 март 2025 г. до 20 март 2026 г. по една от телевизиите, лицензирани или регистрирани от Съвета за електронни медии (СЕМ). Предложенията трябва да съдържат: автор/екип, заглавие, жанр, дата на излъчване и запис на предаването. Те трябва да бъдат изпратени до 30 април 2026 г. на адрес: [email protected].

Финалистите (до 20 продукции) ще бъдат обявени в началото на май, а наградите ще бъдат връчени по традиция на официална церемония в Свети Влас. Присъждат се голяма награда за ярки постижения в телевизионната журналистика и специална награда за новаторски идеи и индивидуално присъствие.

На тазгодишната церемония ще бъде връчена и Голямата награда за предишната година, която бе пропусната в календара на конкурса заради обективни обстоятелства.

За четвърти път в историята на конкурса оценка за най-добър телевизионен журналист ще могат да дадат и читателите в анкета на в. “24 часа”, който е медиен партньор на наградите “Свети Влас”.

Наградите бяха учредени на 10 март 2011 г. от сдружение “Кръг 11”, който включваше: Иван Гарелов, проф. Ивайло Знеполски, Петко Бочаров, Павел Васев, Джими Найденов, Копринка Червенкова, Антони Георгиев, Стефан Димитров, Любен Дилов-син, Георги Тенев и Георги Лозанов. От състава на сдружението всяка година се формира петчленно жури, което се води от критерии като компетентност, комуникативност, гражданска смелост, собствен стил, обществен ефект, като се стреми да подпомага и баланса между обществен и търговски интерес в редакционната политика на българските доставчици на медийни услуги.

Сред носителите на наградите “Свети Влас” са били Нери Терзиева, Тома Томов, Милен Цветков, Димитър Цонев, Бойко Василев, Светослав Иванов, Веселин Дремджиев, Мария Цънцарова, Сашо Диков, Николай Дойнов, Елена Йончева, Виктор Николаев, Георги Любенов, Диана Найденова, Марина Цекова, Мартин Карбовски, Поли Златарева, Александър Марков, Бесте Сабри, Ясен Дараков, Александра Гюзелева, Милена Милотинова. От 2025 г. председател на “Кръг 11” е доц. Георги Лозанов.

