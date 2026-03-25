Нито една баба не е пострадала, докато актьорът Бен Милър пише детска книжка

Зимата не е била никак добра към Големия лош вълк и сега той е ГЛАДЕН! Старата му глутница го смята за мекушав, но той е решен да ги опровергае, като хване Червената шапчица.

Момичето обаче има друга идея. С помощта на приятели тя се опитва да го отдалечи от къщата на баба си и да му даде урок.

Уви, да си най-големият и лош вълк в Приказната гора, се оказва нелека задача.

Тази забавна приказка е разказана от известния актьор и режисьор Бен Милър в новата му детска книжка “Дневникът на Големия лош вълк” (изд. “Хермес”). Освен от сцената той е познат и като автор на бестселъри. В момента в България се излъчва сериалът “Професор Т”, в който Бен Милър играе главната роля.

