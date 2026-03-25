Актрисата Сашка Братанова: Няма от какво да живея, срам ме е, че прося

Ще се задействам веднага да я впиша в списък за пожизнена пенсия, обещава Христо Мутафчиев

"Няма от какво да живея, срам ме е, че прося, но това е положението ми."

Това са тъжните думи на 75-годишната актриса от култови български филми - Александра Братанова. Тя помоли фейсбук приятелите си за финансова помощ, като остави и сметката си за всеки, който пожелае да се включи с колкото може. Актрисата от години живее с мизерна пенсия и едва се оправя, но сега явно положението е драматично.

Сашка с двете си дъщери Снимка: Архив

"Мили хора, с които сме заедно на моята страница. Обръщам се към вас със следната молба. Дълго мислих дали имам право, но нямам друг вариант. Слагам тук банкова сметка, на която който иска и смята, че заслужавам, може да ме подкрепи. Да не обяснявам подробно, защото е грозно. Сметката ми е BG32STSA93001521042061 - Александра Николай Братанова", написа Братанова.

Христо Мутафчиев Снимка: Архив

Няколко души почти веднага се отзоваха на апела й. Братанова им благодари поименно. Според нейни колеги голямата актриса няма възможност да си плати парното и цяла зима е стояла на студено. Сега шокиращо високите сметки за ток също я затруднили доста и имало опасност тя да остане на тъмно. Срам - не срам, Братанова се принуди да потърси подкрепа от приятелите в социалните мрежи.

