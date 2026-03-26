Сашка Братанова не може да си плаща сметките, а пожизнена пенсия може да одобри новият парламент

Актрисата от "Момчето си отива" с неудобство помоли за помощ във фейсбук

Мили хора, с които сме заедно на моята страница. Обръщам се към вас със следната молба. Дълго мислих дали имам право, но нямам друг вариант. Слагам тук банкова сметка, на която, който иска и смята, че заслужавам, може да ме подкрепи. Да не обяснявам подробно, защото е грозно.

С тези думи във фейсбук профила си актрисата Сашка Братанова, позната от филмови класики като “Момчето си отива” и “Най-добрият човек, когото познавам”, призна, че има нужда от финансова помощ. За трудностите ѝ пръв съобщи в. “България Днес”.

Тя публикува и номера на банковата си сметка - BG32STSA93001521042061 - Александра Николай Братанова. На нея всеки може да ѝ изпрати средства, така че актрисата да живее достойно - както заслужава всеки нормален човек. И благодари поименно за помощта, която ѝ оказват пак с думи в социалната мрежа.

Всъщност именно това, че няма с какво да живее и да плаща сметките си, подтиква 75-годишната актриса да публикува отчаяния си зов в мрежата. Братанова се издържа само от мизерната си пенсия,

няма участия нито на сцена,

нито по телевизията

По думите на нейни колеги дори ѝ се налага цяла зима да стои на студено, защото нямала пари да си плаща парното. А заради последните сметки за тока дори е можело да остане на тъмно.

“Още щом разбрах за това, директно написах името ѝ в списъка с предложения за пожизнена пенсия”, каза Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите, пред “24 часа”. Но процедурата е много тежка, обясни той. “Хората, които само аз предлагам за такъв вид държавна награда, в момента са 30 човека. Всички те са актьори, колеги. Оттук нататък министерството трябва да свика комисия, която да разгледа всички имена, дадени като предложения. Такива правят от всички творчески съюзи все пак. Комисията решава кой да остане в краткия списък на одобрените за такава държавна награда, а после те отиват към парламентарната комисия по култура и медии, каквато в момента няма, защото няма работещ парламент. Комисията по култура взема решение и изпраща за гласуване имената към Министерския съвет, той гласува и чак тогава ги одобряват - през Народното събрание. Но на този етап не мога да кажа колко време ще продължи процедурата”, обясни Мутафчиев. И беше категоричен, че това, което зависи от Съюза на артистите, той ще го направи.

Братанова вече не се изявява на сцена - в началото на октомври за последно изигра моноспектакъла си “Болки на душата” по Ингмар Бергман, копродукция на Столичния куклен театър и театър “Възраждане”. Представлението показваше страданията и самотата на жена, в чийто живот започват да се преплитат минало и настояще, реалност и илюзия. Душата ѝ е пълна с терзания и мъка, затова и за нея е толкова трудно да съществува в този живот. А за Братанова да го представя на сцена е едничкото останало удоволствие. От половин година и него го няма.

Преди “Болки на душата” актрисата се изявява в друг моноспектакъл - музикалния “Ние, вие и аз”. Той е по текстове на Миряна Башева, а музиката е на самия Стефан Димитров. Песните, които Братанова изпълнява в него, са много известни - повечето са на Богдана Карадочева, има и на Йорданка Христова. Но тя ги представя по свой начин. “Създадохме този спектакъл преди 15 г. заедно с Пепа Николова. С нея бяхме много различни и разчитахме на това. Изпълнявахме стихове, подходящи за темперамента на всяка от нас. Когато тя си отиде, не намерих с кого да я заместя, но след дълга пауза реших да направя моноспектакъл”, обясни преди време Братанова.

Двете с Николова започват

“Ние, вие и аз” пак на ръба

на финансовото оцеляване

Тогава Братанова е без работа - директорката на МГТ “Зад канала” Бина Харалампиева прекратява договора ѝ, след като няколко години я държи на минимална заплата, както актрисата разказва в свое интервю. Единствено Пепа Николова ѝ подава ръка тогава и представлението им постига голям успех. След смъртта на колежката ѝ Братанова решава все пак да продължи да го представя и той се превръща в моноспектакъл.

Сашка е родена на 23 септември 1950 г. Тя е единствено дете на Николай Братанов - главен диригент на Гвардейския оркестър от 1971 до 1973 г., който е композирал музиката специално за честванията, посветени на 1300-годишнината от създаването на българската държава. Покрай баща си, който е активен военен музикант и футболист на ЦСКА, като дете Братанова е постоянно на път, но и се докосва отблизо до магията на сцената. Тя завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ през 1972 г. в класа на проф. Гриша Островски, но още преди това започва с изявите си като актриса. 20-годишна е, когато влиза в един от момичешките образи в юношеския филм “Петимата от Моби Дик”. Втората ѝ голяма роля идва 2 г. по-късно - тя е Марияна в “Момчето си отива”, която ходи след Филип Трифонов, докато той въздиша по Невена Коканова и Елена Райнова. Следват куп участия на големия екран, а и на театрална сцена.

Ражда дъщерите си - близначките Вяра и Надежда, от колегата си Рашко Младенов, но двамата така и не остават заедно. Тя сама отглежда момичетата, които днес вече са пораснали и са поели по своя път.

През годините Сашка преживява няколко финансови удара. Налага се да продаде апартамента си преди 5 г., за да има достатъчно средства, с които да живее. Още оттогава е на минималната пенсия, заради която и днес трудно се оправя с всичко.