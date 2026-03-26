600 студенти се борят всяка година за НАТФИЗ, приемат стотина, 90% продължават като артисти

Има място за всички в театъра, киното, частни продукции, казва зам.-ректорът на НАТФИЗ проф. Пенко Господинов

Престижно ли е да си актьор у нас? Очевидно да. Стотици артисти ще го докажат на 27 март, когато с въодушевление отбелязват Деня на театъра. Но положителен отговор дават и 600-те кандидати, които всяка година се борят за стотина места в НАТФИЗ. А приетите със сигурност има къде да се реализират.

Ела да учиш кино и театър в НАТФИЗ. Мястото ти е тук! Така академията за актьорско майсторство приканва бъдещите си студенти. От години мястото е желано от стотици, решили да тръгнат по трудния и нелек път на актьорската професия. Конкуренцията е огромна, защото приемат само около стотина за бакалавър и още толкова за магистърските и докторантските програми.

“Нашата академия е едно от малкото висши училища, в които нямаме недостиг на кандидати. Много е сериозна битката по време на изпитите. Това ни дава възможност да приемаме и да даваме шанс на най-мотивираните и надарените”, казва пред “24 часа” заместник-ректорът на НАТФИЗ проф. Пенко Господинов.

От миналата година академията откри и филиал в Бургас. Проф. Господинов ръководи първия клас по “Актьорство за драматичен театър” там, а тази година проф. Здравко Митков, доц. Явор Гърдев, доц. Мирослава Гоговска и доц. Тея Сугарева ще поемат новите класове.

“Горе-долу около 500 -600 кандидати се явяват годишно на изпитите. Миналата година променихме датите - традиционно при нас се кандидатства от 1 до 10 септември, а за 2025 г. бяха от 1 до 10 юли. Това значително увеличи броя с около 30%. Предполагам, че тази година ще са и повече”, обяснява проф. Господинов. Може би една от причините е, че от миналата година кандидат-студентите могат да бъдат приети и с платена поръчка. Има 45 места за бакалавърската степен и още толкова за магистърската.

Въпреки че желаещите за актьорската професия са много, за всички има поле за изява. Голяма част от студентите успяват да намерят работа както в София, така и в провинцията.

Още в академията те имат възможност да ходят на практика в Народния театър “Иван Вазов”, театър “Българска армия”, театрална работилница “Сфумато”, Столичния куклен театър, както и да участват на различни фестивали. Всяка година директори на театри и режисьори гледат дипломните представления, срещат се с ръководителите на класовете, както и със студентите. Така избират между младите актьори за нови спектакли и за попълнения в трупата.

Например само шестима актьори от голямата трупа на Народния театър не са завършили НАТФИЗ. Сред имената на възпитаниците на академията са Владимир Карамазов, Радина Кърджилова, Стефания Колева и много други.

Млади актьори, току-що завършили обучението си, стават част от трупата на Пазарджишкия театър “Константин Величков”. На сцената на Варненския, Русенския, Пловдивския театър също изгряват нови лица.

“Ние правим срещи между директорите на театри и вече завършващите студенти, в които те могат взаимно да се запознаят и да разберат какви са условията. А те, както всички знаем, не само за младите актьори, а за всички в областта на културата не са никак добри. При всички случаи се налага да работиш нещо друго, за да се справяш с разходите си”, казва Пенко Господинов.

За негова най-голяма радост 90% от студентите му успяват да се реализират в професията - играят на театрални сцени, снимат се във филми и сериали, участват и в независими проекти. Често се случва и да са номинирани и да печелят престижни награди.

“Мит е, че нашите студенти не се реализират”,

категоричен е зам.-ректорът на НАТФИЗ.

За него обаче най-големият проблем е необходимостта от промяна във финансирането в областта на сценичните изкуства. “Казвам го като човек, сблъскал се с проблеми и трудности. Самият аз съм работил в 4-5 театъра извън София преди 20 години, знам по места за какво става дума. А за тези години нещата не са се развили кой знае колко много”, казва Пенко Господинов.

У нас освен в НАТФИЗ може да се учи за актьорско майсторство и в Нов български университет, Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, Югозападния унирситет “Неофит Рилски” в Благоевград, както и в театралния колеж “Любен Гройс”. Освен тях има и много частни школи.

Световния ден на театъра - 27 март, ще празнуват стотици млади актьори, поели по пътя на професията. Проф. Пенко Господинов поздравява всички свои колеги, които се занимават с театрално изкуство, като им “желае здраве, вдъхновение, творчески успехи, кураж и смелост по нелесния път, който са избрали”.