Екатерина Лазаревска за финала на "Мамник": Доброто винаги побеждава

"Както в повечето филми от този жанр, доброто винаги побеждава", това каза пред БНТ актрисата Екатерина Лазаревска, която играе Божана в сериала "Мамник" по романа на Васил Попов.

"Когато гледах трейлъра, се сетих колко много неща се случват в този епизод. Зрителите могат да очакват изключително много събития", добави Гринго-Богдан Григоров, който влиза в ролята на Лазар в сериала.

"Беше много смешна ситуация битката ми с мамника в пещерата. Поисках да нямам каскадьор в тази сцена, а режисьорът ми се изсмя. После се съгласи и наистина си беше голям труд това", разказа пред БНТ Григоров.

Лазаревска сподели, че не е имала вариант за дубльор.

"Много съм благодарна, че имах възможността да направя тези каскади сама. Едни от най-трудните сцени ми бяха с въображаеми предмети и пространства", обясни младата актриса.

Според нея с ролята на Божана тя пораснала като човек.

"Ние снимахме почти половин година и това за мен беше отговорност и предизвикателство. За първи път имах такава роля с такава стойност. Много многопластов и сложен герой, както и до голяма степен различен от мен в живота", каза тя.

Гринго-Богдан Григоров пък обясни, че героят на Лазар е някак си близо до него и това направило изиграването му още по-трудно.

"Този персонаж е бил 120 години в гроба, част от едно друго време и навързването на всичките тези нишки, колко е останало от него, това целяхме да ми личи на лицето. Да личи по отношението към Божана и просто да се усеща на емоционално ниво", разказа актьорът.

По думите му сериалът е огромна крачка и макар в началото да е имало известна неприязън от зрителите, в момента се оценява.

"От Виктор Божинов научих много за актьорското майсторство пред камера. И не само от него, а и от целия екип. Това е човек, който има опит в тази сфера, колкото аз имам години", каза Лазаревска.

Тази вечер от 21 ч. по БНТ ще се излъчи финалът на сериала.