След продължителен престой в Дубай и след период без участия в България, шеф Силвена Роу се появи тази неделя в Пловдив, където представи авторско меню в рамките на неделните брънчове на ресторант EDEN. Това е първата ѝ публична изява за 2026 г., а самата тя не крие, че приема малко покани и подбира внимателно проектите, в които се включва.

Шеф Роу беше лично в ресторанта на 22 март, а на 29 март предстои второ й участие. През целия месец в неделната програма на заведението се предлага селекция, създадена по нейната философия Eat well, live long, която съчетава модерна кухня, балансирано хранене и внимателен подбор на продуктите.

В последните години шеф Роу работи основно в международна среда и рядко готви в България, което прави появата ѝ в родния Пловдив по-необичайна. В публикации в личния си профил в социалните мрежи тя неколкократно сподели за гостуването, като подчерта, че се вълнува да представи концепцията си именно в града, в който е родена, и че менюто е подготвено съвместно с екипа на ресторанта, към чийто професионализъм тя изразява висока оценка.

Изборът на място също не е случаен. Наскоро ресторант EDEN беше отличен с приза „Ресторант на годината“, признание, което се присъжда от международно жури и се счита за знак за най-висок стандарт в ресторантьорството у нас. Той се утвърди като един от ресторантите в страната, които поддържат по-високо ниво на кухня и по-изразена гастрономическа концепция, с фокус върху авторски подход, подбрани продукти и по-изискан стил на обслужване. Именно подобна среда е условие, което шеф Роу често поставя, когато приема покани за участие, тъй като предпочита да работи с екипи, с които може да изгради меню на професионално ниво.

Гостуването е част от серията неделни брънчове с поканени готвачи „Sunday Signature Brunch“, която EDEN развива от края на миналата година. Форматът предвижда всеки месец различен шеф да създава меню, което остава в програмата до края на периода, а в една от неделите присъства лично и го представя пред гостите.Подобни събития стават все по-чести в големите градове, където брънчът постепенно се оформя като самостоятелна част от уикенд културата. В Пловдив тази тенденция също започва да се усеща, особено в заведения, които залагат на гост-готвачи и авторски менюта и се стремят да развиват по-високо ниво на гастрономическо преживяване.

Участието на Силвена Роу през март е третото от серията с гост-кулинари и едно от малкото ѝ появявания в България през последните години.