Шан'ю залага на „младостта“ като нова визитна картичка на града

Шан'ю – един от най-старите окръзи в провинция Джъдзян – през последните години изгражда нов имидж като „град на младостта", съчетавайки историческо наследство с модерно развитие, съобщи КМГ.

Младият предприемач Уан Дзюнхао, от поколението след 2000 г., е избрал да започне бизнес именно тук. По думите му градът става все по-привлекателен за младите хора – както в професионален, така и в социален план. Той среща множество свои връстници в бизнес пространства и изгражда активна социална среда, превръщайки града в своеобразна „база" за развитие и общуване.

През 2025 г. Шан'ю се изкачва до 27-о място в националната класация на най-силните райони по икономическо развитие. Въпреки доброто си географско положение обаче, градът е изправен пред сериозна конкуренция от големите урбанистични центрове, които привличат кадри.

В отговор на това още в началото на 2023 г. местните власти поставят стратегическа цел – създаване на „град на младостта", с фокус върху привличането на млади таланти, развитието на нововъзникващи индустрии и повишаването на качеството на градската среда.

Концепцията не се ограничава само до младежите като възрастова група. Според местните власти „младостта" е въпрос на нагласа и включва обновяване на цялостния жизнен цикъл на хората, индустриите и градската среда.

Ключов елемент е модернизирането на индустриалната структура чрез развитие на нови и бъдещи отрасли, които да предоставят възможности за реализация на таланти. Целта е както задържане на местните жители, така и привличане на нови. В този контекст се насърчават иновационни клъстери, стартъп екосистеми и сътрудничество между университети и бизнес, което допълнително укрепва позициите на града като притегателен център за млади специалисти.

Паралелно с това Шан'ю реализира и активни политики за насърчаване на раждаемостта. През последните три години са отпуснати около 100 млн. юана за подкрепа на семействата, а през миналата година бяха въведени 13 нови мерки за създаване на по-благоприятна среда за отглеждане на деца. Политиките обхващат както финансови стимули, така и подобряване на достъпа до образование, здравеопазване и социални услуги.

Със своята стратегия Шан'ю се стреми да съчетае икономическа динамика, социална устойчивост и привлекателна среда за живот, превръщайки „младостта" в ключов фактор за бъдещото си развитие.

Важен аспект от тази политика е и създаването на благоприятна градска среда – от модерни обществени пространства и културни инициативи до достъпни услуги и дигитална инфраструктура. Чрез подобряване на качеството на живот местните власти целят не само да привлекат млади хора, но и да ги задържат в дългосрочен план, превръщайки града в предпочитано място за работа и семейство.

Допълнително се обръща внимание и на изграждането на чувство за принадлежност и идентичност сред жителите. Чрез културни събития, общностни инициативи и подкрепа за младежки проекти се насърчава активното участие на хората в обществения живот, което укрепва социалната тъкан и прави града по-жизнен и сплотен.

В крайна сметка моделът на Шан'ю показва как един традиционен град може успешно да се преосмисли в условията на съвременната конкуренция. Чрез съчетание от икономически стимули, социални политики и нова градска идентичност, той се стреми да изгради устойчиво бъдеще, в което „младостта" е не просто демографска характеристика, а стратегически ресурс за развитие.