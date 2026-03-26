14 обвинения са повдигнати на жената, която стреля по имението на Риана

888
снимка: РОЙТЕРС

Жената, която откри стрелба по имението на Риана в Лос Анджелис по-рано този месец, пледира невинна пред съда по обвинение в опит за убийство на певицата и носителка на „Грами", предадоха световните осведомителни агенции. 

Ивана Лисет Ортис се яви за кратко във Върховния съд на Лос Анджелис, облечена в жълта затворническа униформа. Адвокатът ѝ пледира невинна по 14-те обвинения, които са ѝ повдигнати, включително едно за опит за убийство и 10 за нападение с полуавтоматично огнестрелно оръжие.

Съдия Тереза Макгонигъл отхвърли искането за намаляване на гаранцията на 35-годишната Ортис, която е определена на 1,875 милиона долара. 

Ивана Лисет Ортис, която е от Орландо, може да бъде осъдена на доживотен затвор, ако бъде призната за виновна.

Прокуратурата обвини Ортис, че на 8 март е открила огън по имението на Риана в Лос Анджелис, произвеждайки около 20 изстрела.

Според прокуратурата певицата, партньорът ѝ - рапърът Ейсап Роки, и трите им малки деца са били у дома по това време. Никой не е пострадал от изстрелите, съобщава БТА.

Ортис избяга от мястото на инцидента, но беше арестувана малко по-късно в Лос Анджелис. 

Риана, изпълнителка на хитове като We Found Love и Umbrella, е носителка на девет награди „Грами".

Четете още

Още от Възход и падение

Водещи новини

България влезе в елита на моторните спортове с най-модерната писта на Балканите (Видео)