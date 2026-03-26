Майли Сайръс подготвя нова песен за юбилея на сериала „Хана Монтана"

Майли Сайръс СНИМКА: X/@themcscoop

Американската певица и актриса Майли Сайръс ще издаде нова песен по случай 20-годишнината на сериала „Хана Монтана", съобщи „Мюзик нюз" и БТА.

Сайръс отбеляза две десетилетия, откакто стана известна с обичания ситком със специален документален филм по „Дисни плюс". 

В петък 33-годишната певица и актриса ще зарадва феновете си с още една изненада - нова песен, озаглавена Younger You.

„Честването на „Хана Монтана" не е просто почит към сериала, а момент, в който за мен кръгът се затваря", написа Сайръс в Инстаграм. 

„Хана Монтана" беше началото на живота, който познавам сега. Връзката, която споделям с феновете си, е толкова рядка и красива, колкото беше цялото това пътуване", допълни тя. 

„Това специално издание по случай годишнината е подарък от мен за по-младата ви версия, моят начин да ви благодаря за лоялността и за това, че израствахте с мен на всяка крачка по пътя", написа още певицата и актриса.

По думите на Майли Сайръс песента Younger You „казва всичко".

По време на честването на юбилея на „Хана Монтана" Сайръс изпълни песни от сериала, включително The Climb и емблематичната заглавна песен Best of Both Worlds, на фона на част от оригиналния декор.

Майли Сайръс изигра ключова роля в убеждаването на „Дисни" да направи специалното издание, но сега певицата и актриса мълчи по въпроса за евентуално подновяване на сериала.

На въпроса дали се работи в тази насока, тя отговори: „Ще видим какво ще се случи в бъдеще".

Въпреки това, когато същият въпрос ѝ беше зададен от „Варайъти", тя каза: „Вече съм изморена! Това вече беше достатъчно". 

В сериала „Хана Монтана", излъчван между 24 март 2006 г. и 16 януари 2011 г. по „Дисни ченъл", Майли Сайръс играе Майли Стюарт, която живее двойствен живот като обикновено момиче и световноизвестна поп звезда.

