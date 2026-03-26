Певицата Росалия прекъсна концерт в Италия след хранително отравяне

Испанската певица Росалия е била принудена да прекъсне концерт в Милано, Италия, заради хранително отравяне, както се вижда от кадри, заснети от фенове и публикувани в социалните мрежи, предаде АФП и БТА.

Кадрите показват 33-годишната изпълнителка и носителка на награда „Грами" да излиза на сцената в „Унипол Форум" в Милано, след което прекъсва шоуто, за да каже на публиката, че не се чувства добре.

„Опитах се да изнеса този концерт. От самото начало се чувствах зле. Имам силно хранително отравяне", казва тя на английски език във видео, публикувано в социалната мрежа Екс.

Росалия допълва, че е искала да издържи до края и да изнесе най-добрия концерт, но се е чувствала изключително зле.

След като казва, че ще се опита да продължи, ако физическото ѝ състояние позволи, видимо натъжената Росалия накрая изпраща целувка на публиката, а след това - с ръка на корема, напуска сцената.

Испанската певица, възхвалявана за своята многостранност, която надхвърля жанровете, беше в Милано в рамките на турне, започнало във Франция по-рано този месец. Концертната ѝ обиколка ще приключи в Пуерто Рико през септември.

Росалия, която този месец спечели награда БРИТ за най-добра международна изпълнителка, беше масово аплодирана за четвъртия си албум Lux. Той включва песни, изпълнени на 13 езика, сред които немски, английски и сицилиански, освен родния ѝ испански.