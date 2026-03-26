"Мартенски музикални дни" продължава тази вечер в Русе с програма, посветена на творчеството на Моцарт

На 26 март т.г. Международният фестивал „Мартенски музикални дни" в Русе ще предложи на публиката изтънченото съвършенство на класиката с проекта „270 години от рождението на В. А. Моцарт" в изпълнение на легендарния камерен ансамбъл „Софийски солисти", съобщиха от общинския пресцентър. В центъра на вечерта е диалогът между две поколения виртуози на валдхорната – световно признатия чешки майстор и диригент Радек Баборак и изгряващата българска звезда Виктор Теодосиев.

Баборак, чиято кариера преминава през Берлинската филхармония, и 20-годишният Теодосиев – лауреат на престижната „YAMAHA Music Global Prize" 2025, ще поведат публиката през златния фонд на музикалната история. Акцент в програмата е Концерт №1 на Моцарт – единственият му в ре мажор и символ на пълния капацитет на валдхорната. Жизнерадостното звучене на Моцартовата Симфония № 16 и тържествените барокови творби на Вивалди и Телеман ще бъдат допълнени от романтичния лиризъм на „Песен без думи" от Менделсон.

Фестивалът „Мартенски музикални дни" се финансира от община Русе, Министерство на културата и генералните спонсори А1, ОББ и Инвестбанк. Дългогодишни съмишленици в реализацията са Дунарит, Булмаркет, Линамар, Дунавтурс, ВиК, Винарска изба „Нисово", Гамаконсулт, Общински пазари и хотелите „Дунав плаза", „Космополитън" и „Адео". За общата му реализация през 2026 съдействат НУИ „Проф. Веселин Стоянов", Българска фестивална асоциация, Русенска художествена галерия, Държавна опера Русе, ОП „Русе арт", посолство на Испания, посолство на Държавата Израел.