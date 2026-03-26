Президентът Йотова: Кирилицата и българската култура трябва да бъдат достояние на целия свят

Животът на кирилицата продължава и в дигиталния век, стига ние да бъдем нейни пазители, посочи държавният глава на заключителното заседание на третия Международен форум за кирилицата

Българската култура и кирилицата трябва да бъдат достояние не само на нас, българите, а на цялото човечество. Това заяви държавният глава Илияна Йотова в изказването си в рамките на втория ден на Международния форум за кирилицата „Духовното наследство в дигиталния век", който се състоя в Рилския манастир. Научната конференция се организира по инициатива на президента и е под егидата на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО, със съдействието на Министерството на образованието и науката и с подкрепата на Българската православна църква.

Илияна Йотова подчерта, че животът на кирилицата продължава и в дигиталния век, стига ние да бъдем нейни пазители и да бдим зорко за това езикът ни да не се подменя с други езици, да не се подменят красивите български думи и красивите кирилски букви.

Държавният глава отбеляза, че третият Международен форум за кирилицата е поставил фокус върху голямата отговорност и мисията историята, древната ни култура и духовност да бъдат пренесени в дигиталния век. „Неслучайно едно от основните участия в този форум беше на учениците от Националната гимназия за древни езици и култури", посочи президентът. Двама дванадесетокласници представиха своите виждания за кирилицата и изкуствения интелект по време на първия ден на форума, който се проведе в София.

В изказването си президентът Йотова открои широкото международно участие, като изказа благодарност на гостите от различни университети и научни институции от цяла Европа. В двудневното събитие участваха учени от Българската академия на науките и от български университети, както и авторитетни лектори от Германия, Италия, Полша, Румъния, Унгария, Казахстан, Китай. „Убедена съм, че от момента, в който сте прекрачили прага на българската духовност и култура, тя е вече част от самите вас", заяви държавният глава.

В заключителната научна програма в Рилския манастир, посветена на заветите, опазването и презентирането на духовното наследство на България, акцент беше поставен върху св. Иван Рилски. През 2026 г. се отбелязват 1080 години от успението му.

Държавният глава изказа благодарност за гостоприемството на игумена на Рилския манастир Адрианополския епископ Евлогий, като подчерта, че провеждането на събитието в Рилската света обител е в знак на уважение и почит към Небесния покровител на българите.

В рамките на форума приветствия отправиха игуменът на Рилската света обител Адрианополският епископ Евлогий и Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Православната ни църква винаги е насърчавала, приветствала и благославяла всяка инициатива, допринасяща за изучаването и популяризирането на българската и славянската книжовност и на азбуката, чрез която тя е изразявана вече 12 столетия, заяви в приветствието си Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил. Той пожела на участниците във форума с общи усилия, с Божията благодат и помощ и под покрова на св. Йоан Рилски да са достойни продължители в дигиталния век на завещаното ни хилядолетно християнско духовно и книжовно предание, „в чийто основи стоят светли люде със свят живот, просветени умове и добродетелен живот".

В иконната галерия, където се проведе днешното заключително заседание на конференцията, беше изложена и част от експозицията „Красотата на православния дух: ценни старопечатни книги и гравюри от библиотеката на Рилския манастир /XVI-XIX в./".